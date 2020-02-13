綁架罪名不能夠化解意大利的排外風潮

意大利參議院周三（12號）表決通過，褫奪前內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）的免責權利，並授權西西里島的地方檢察官，對其去年八月下令封鎖且拒絕一艘載有逾百名難民的船登岸，提出訴訟。若罪名成立，薩爾維尼的政治前程盡毀之餘，更須面臨最多15年的刑期。 縱然拒絕尋求庇護者登岸，不但有違國際協議和道義責任，甚或有「非法禁錮」之嫌，但在極右勢力已成主流聲音之時，薩爾維尼一案不單只是法律爭議，更有深遠的政治意味，搞不好的話，更會將弄巧反拙，讓其領導的聯盟黨（Lega Nord）再度壯大。

聯盟黨的薩爾維尼因拒絕地中海難民下船，而被西西里法院控告綁架罪。（路透社）

西西里島的地方法官認為，薩爾維尼在上述的決定不但是濫用權力，更構成實質的「綁架」，但根據該國法律，除非調查獲議會批准，否則無法對政府部長任內的決策採取法律行動。在參議院表決前，薩爾維尼強調阻止移民下船一事，是與其他官員一同決定，並對參議院揚言，「我想昂首闊步地走入法庭。保衛邊境是我的職責。我為我的孩子和國家的孩子們所做的一切感到自豪。讓我們由法官決定我是罪犯，還是只是在做我的工作」。然而，這些豪言壯語並未阻礙參議院以152比76通過法案。

乘難民潮而起

薩爾維尼正面對的法律麻煩，好比前總理暨傳媒大亨貝盧斯科尼（Silvio Berlusconi）面對的。薩爾維尼就任不足兩年，其極端的言論已為他帶來五次正式調查，另有數十宗涉及誹謗和煽動仇恨的訴訟等候處理。除此之外，薩爾維尼也涉及三宗「綁架」尋求庇護者的案件，包括2018年拒絕載有難民的海岸防衛隊巡邏船登岸，最終幸得當時仍屬盟友的五星運動（M5S）在議院裡遮風擋雨，成功脫身。

薩爾維尼間接被尋求庇護者搞得燋頭爛額，但其政治仕途之起亦因他們而起。2013年出任聯盟黨主席後，適逢歐洲難民潮於兩年後爆發，民眾漸見不滿當局用於救濟難民的開支漸增，以及隨之衍生的文化衝突，使薩爾維尼於2018年大選所打的反移民牌大受選民歡迎，一舉成為第二大黨，並與屬左翼的五星運動組成政見南轅北轍的執政聯盟。不過，這名曾被《時代雜誌》形容為「歐洲最可怕的人」的危險之處，不全然是他對外來人口抱有敵意，或蔑視國際人道責任，而是他本為法西斯領袖墨索里尼（Benito Mussolini）的支持者。

薩爾維尼是已故法西斯領袖墨索里尼（Benito Mussolini）的支持者。 （美聯社）

歐盟機制方為關鍵

不過政壇欲借訴訟，將薩爾維尼除之而後快，壓制極端思想繼續壯大，箇中的政治風險亦不容忽視。即使聯盟黨去年八月與五星運動鬧翻，且在上月艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）的地方選舉中不敵中左翼民主黨，使薩爾維尼的聲望受挫，但目前聯盟黨的支持度仍保有逾三成，反映出不少民眾對薩爾維尼的「保衛家園行動」抱有同情或支持，其政治力量不容輕視。

誠如「01觀點」多番指出，歐洲的排外情緒既有歷史原因，針對穆斯林族裔和難民的反對聲音，大多也是承着難民危機而起。阿拉伯地區的戰火難望短期內擺平，歐盟和意大利須加快腳步修正《都柏林公約》規定的難民分配機制，填補制度漏洞，方能阻止立心不良的政客，藉此挑動種族仇恨，根除極端思想的魅力。

現行歐盟難民分配機制「獨特」之處，在於《公約》規定尋求庇護者，只能向第一個踏足的簽約國提出庇護申請，且國家亦有責任審核，並提供基本生活所需。這變相使地中海沿岸國家，如意大利和希臘須因地緣因素，承擔起照顧尋求庇護者的道義責任和財政擔子。一眾歐盟國家隔岸觀火，不願分擔人道責任，自然引起「前線國家」民眾的疑歐和排外情緒。即使薩爾維尼未來或面臨牢獄之災，其代表的社會聲音亦會有人取代。因此，圍堵極右政黨的眼光，應置於修補刻板和欠缺彈性的《都柏林公約》，重新審視各國發展差異，按眾國發展程度制定分配機制，以削弱薩爾維尼之流的號召力。