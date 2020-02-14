約翰遜內閣大清洗　或成戴卓爾後最強勢首相？

英國首相約翰遜周四（13日）改組內閣，其中最引人注目者，為第二把交椅之財相賈偉德（Sajid Javid）「劈炮」離職，換上了初出茅廬、知名度差一截、年僅39歲之辛偉誠（Rishi Sunak）接任。賈偉德請辭毫不叫人意外，因其跟約翰遜及首相府之首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）不和，多個月來已經甚囂塵上。如今賈偉德鬥爭失敗，財政部盡入約翰遜掌控，唐寧街10號大權在握，為推行其後脫歐投資大計掃除障礙。然而缺乏了財相之審慎理財觀制衡，約翰遜會否變相自製陷阱令英國暴露於財政危機之中，方為令人憂慮之地方。

財政大臣傳統上身為財政部之首，為內閣中第二號人物，跟首相形成一種既合作又制衡之關係。每代首相與財相之間，都有不同火花。關係佳者如卡梅倫與奧斯邦，則是兄弟同心無往而不利。關係差者如戴卓爾夫人及羅遜於經濟政策上分歧漸大，最終羅遜出走唐寧街而令戴卓爾夫人勃然大怒。財相制訂經濟政策，往往看守住庫房，確保國家財政健康為首任，跟首相從政治目的出發，兌現競選承諾贏取大選，以及內閣其他成員各自為其部門爭取資源不同，因此為內閣中天然之制衡者。如貝理雅時期財相白高敦為當時政府加入歐洲單一貨幣市場之門檻架床疊屋，最終令貝理雅本欲加入歐元區之想法流產。此亦跟70年代之香港相似，港督麥理浩當時推動十年建屋計劃、九年免費教育等多項大型公共政策，卻遭小政府大市場信徒之夏鼎基以確保財政穩健為由加以制肘。

英國財政大臣賈偉德（Sajid Javid）。

賈偉德羽翼被削

此次約翰遜和賈偉德之爭，亦是因對財政政策之分歧。巴基斯坦裔之賈偉德是巴士司機之子，年紀小小已經開始從事股票投資，並成為投資銀行主管，為黨內著名之財政保守派。而約翰遜從脫歐公投開始，便刻意走一條跟保守黨內建制派不同之民粹主義路線，一躍成為脫歐派領袖。其跟歐盟以無底線式的斷崖式無協議脫歐作為籌碼，非要達成硬脫歐派不可之談判方式，亦令黨內建制不滿。去年約翰遜以豪賭方式提前大選，以脫歐後以每年昂貴之歐盟會員費用作投資於前工業重鎮，成功令工黨選民紛紛轉投，令工黨於英格蘭腹地之「紅牆」崩塌，英國選舉版圖出現範式轉移。前工黨選民送約翰遜入唐寧街10號後，約翰遜也要兌現競選承諾以穩住保守黨此批新票源。不過約翰遜在英格蘭中部之投資大計卻遇到來自財政部之阻力，亦最終導致約翰遜跟賈偉德攤牌。

而且約翰遜和賈偉德本來亦非甚麼好友，兩人更在去年文翠珊請辭後出缺之黨魁選舉中針鋒相對。其後約翰遜擊敗黨內一眾建制派而登上首相大位，但亦要籠絡黨內留歐勢力，維持黨團結。卡梅倫年代入閣的賈偉德原為留歐派，在公投後支持脫歐以實踐選民意願，並順利過渡至文翠珊及約翰遜內閣。不過約翰遜亦刻意為賈偉德諸多制肘。曾為約翰遜之脫歐運動出謀獻策、為其最終能入主唐寧街10號之幕後功臣的甘明斯，便私下開除賈偉德之助手，事先亦無知會賈偉德，令其極為不滿。約翰遜又在賈偉德發表財政預算案前提前大選，令其無法如期制訂預算。本來保守黨大勝重返執政後，賈偉德將在一個月後發表財政預算案，但約翰遜卻在此時要求開除賈偉德之財政部中之所有顧問，分明為賈偉德製造難題。賈偉德便謂，任何有自尊之部長都無法接受此要求，因而唯有「劈炮」不幹，成為未曾發表過一份預算案便辭任之財相。約翰遜及甘明斯之種種小動作，無疑是要刁難賈偉德，弱化財相職能，儘管事後喊冤，卻掩飾不了其目的。

2016年脫歐公投「大腦」、現任首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）。（路透社）

約翰遜架空財相

賈偉德辭職後，約翰遜委任同樣出身投行之39歲印裔財政部首席秘書辛偉誠（Rishi Sunak）接任。委任資歷甚淺的辛偉誠為財相，進一步證明約翰遜及甘明斯要弱化財相，獨攬大權之計劃。此後唐寧街10號亦會共同統領財相於唐寧街11號之全數顧問，變相亦令兩個單位合而為一以此架空財相。如此約翰遜便可為其投資英格蘭中部之大計，甚至如外界所言開徵豪宅稅及削減退休金稅寬免，向有錢人開刀以開拓財源。雖然此計劃無疑可收窄貧富差距，改善英國日益嚴重之經濟不平等，然而約翰遜以架空財相、手握大權之方式，繞過長期以來之制衡制度，亦令外界所憂慮，擔心內閣中再無有效之反對聲音，提醒國家或會面臨之財政危機。更有人形容此場政治清洗之幕後軍師甘明斯已成為英國最有權力之非民選官員，外人卻無法對之制衡或監察，長遠而言會對國家不利。

1980年代中期戴卓爾夫人愈加專橫獨斷，壓制內閣內反對聲音，推出不得人心之人頭稅繼而引發騷亂，成為其任內最大政治錯判，最終更觸發黨內政變推翻戴卓爾夫人。當年主事官員環境大臣彭定康亦因此受拖累，於三年後大選中失掉議席。約翰遜剛帶領保守黨贏出歷史性大勝，成功奪回國會多數，其在唐寧街10號之日子顯然尚有一段時間。其以狠辣無情方式在權力鬥爭中勝出，亦有望成戴卓爾以來最強勢首相。不過歷史之弔詭在於，當其愈集中權力，可能同時間亦正為其喪失權力鋪路。約翰遜之財政理念、投資大計、徵稅方案，會否討好前工黨勞工階級卻會得失既有保守黨金主，將是其發揮政治平衡手腕之另一場考驗。