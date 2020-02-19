【武漢肺炎】滯留郵輪港人回來在即　政府準備好了嗎？

新型肺炎肆虐，停留在日本橫濱的「鑽石公主號」郵輪疫情愈見嚴峻，港府接回滯留船上港人工作更形迫切。「鑽石公主號」上港人雖已強制隔離多天，惟基於本地防疫需要，他們返港後仍須再加隔離。針對滯留港人的隔離需要，社會大多聚焦於隔離空間是否足夠上，卻少有關注檢疫中心內的管理。港府須重視有關問題，以防隔離中心成為病毒傳播的另一溫床。

目前滯留於日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的港人共有352名。周三（19日）保安局局長李家超表示，當中53名港人確診新型冠狀病毒，並已知約20至30名港人的病毒檢測呈陰性，港府向日方爭取讓船上全數港人周三下船，同日安排港人一次過離開日本，而港府亦部署派遣第三架包機前往日本接送。

滯留港人再隔離實屬必要

「鑽石公主號」的感染情況每況愈下，迄至本周一感染率竟達26％，情況遠超沙士時期淘大花園的14％，港大感染及傳染病中心總監何栢良更形容郵輪已成疫區。船上疫情嚴重至此，日方與港府的惰性處理自然須負上莫大的責任，前者低估船上疫情傳播的威力，在首名病患於月初確診時未有及時讓乘客離船，反倒採取原船隔離，讓乘客繼續逗留於受污染的環境；而後者則是遲遲未有介入，更是導致300多港人久困多時，增加感染機會的元兇。如何柏良所指，以船上四分一人感染的比例來推算，船上港人返港後或會有近百人陸續發病，社會不能掉以輕心。

在此情況下，特首林鄭月娥日前表示，「鑽石公主號」港人返港後須再接受14日強制隔離，並將會送到火炭駿洋邨檢疫，據悉有船上港人抗拒返港須再隔離14天，認為他們已在船上接受強制檢疫多天，故無必要再強制隔離。

滯留港人歸家心切雖教人體諒，但無奈的說郵輪的感染率既然已達疫區級數，可見病毒活躍，縱使船上港人離船時未有病徵，始終未能排除其感染機會，況且社會更出現疑似「假陰性」的個案，故在防疫角度來說，滯留港人返港後須強制隔離實屬迫不得已。但與此同時，滯留港人久困多時，情緒相對不穩，可料返港後須強制隔離情況會更加嚴重，港府不能忽視為他們提供心理、情緒支援的工作。

隔離設施管理重要 外判不可就從「價低者得」

接回滯留港人的挑戰大，其一備受關注的地方正是本港隔離空間的問題，然而港府即使在社會反對下堅持徵用火炭駿洋邨，隔離空間的問題總算暫時告一段落。但增加了隔離設施數目，並不代表政府可對隔離工作掉以輕心。近日曾入住隔離設施人士向傳媒投訴，批評設施內管理混亂，除了首數天有保安當值，其後即長期處於「無皇管」情況，更出現「營友」可私自到其他隔離單位內逗留、於公眾範圍吸煙等行為，批評隔離措施形同虛設，營內存在一定的衛生風險。

火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪300多名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。（蔡正邦攝）

政府目前依賴民安隊及醫療輔助隊執行檢疫設施的保安工作，惟隨檢疫設施不斷增加，而願意參與檢疫工作的人手亦有限，自然產生上述的保安漏洞。據有參與檢疫工作的民安隊隊員透露，整個民安隊約有3,700人，惟願意到隔離營工作僅有300人，而且民安隊員本屬義務性質，隊員不能每天當更，人手短缺本來是意料之中，政府本來就不應只依賴制服團體的協助。

隨政府起用駿洋邨檢疫中心，及更多滯留港人回港隔離，隔離設施的保安人手只會更見緊絀。有消息指，政府最近開始部署外判工作，並於本周初作招標。據悉，政府是次的招標條件較高，如要求物業管理公司亦具管理政府設施的經驗及一定的醫療知識，故落標價可料不低，消息人士更稱已有公司作出報價，效率似乎不俗。但政府亦須警惕，切記要按公司質素、經驗等實務因素作要謹慎挑選，而非一如以往般盲從「價低者得」般的招標準則，畢竟防疫工作以成效為本，政府不能因官僚慣性而影響隔離工作質素。