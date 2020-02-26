【財政預算案】終設土地儲備　惟土地房策仍未合格

新一年財政預算案周三（26日）出爐，政府願意在多方面投入更多資源，值得鼓勵。但在土地房屋方面，卻未見政府誠意。財政預算案縱非施政報告，內容主要是跟進政府目前工作，然而土地房屋問題為政府工作重中之重，進度甚至方向均仍強差人意，教市民空有期待。

建屋供應仍落後

總的來說，今份財政預算案關於土地房屋的部分，不少篇幅用於報告政府工作的進度，惟「成績」始終有欠理想。以未來五年的房屋供應來說，政府最新預測在2019/20年度至2022/23年度內，公營房屋總建屋量將達10.4萬個，當中有7.44萬個為出租公屋及綠置居，以及2.6萬個為其他資助出售單位。最新預算雖然較去年運房局的估算高出接近5,000個單位，惟對比《長遠房屋策略2018周年進度報告》中指未來10年建公營房屋31.5萬個單位，即未來5年應建屋15.75萬伙的供應目標，政府最新數字仍落後5萬多伙。

陳茂波於周三（2月26日）公布2020/21年度財政預算案。（張浩維攝）

加上，政府興建房屋數量經常出現變數，公眾實不在能從政府公布的數字感到安心。以政府改劃土地作房屋用途為例，政府改劃土地效率低下，預算案雖強調政府過去六年已完成135幅，涉及超過14.7萬公營房屋單位及4.4萬的私營房屋單位，但政府在長遠房屋策略中提出一共會檢討210幅具房屋發展潛在用地，換言之可料目前仍有多達75幅用地仍有待改劃，而政府現正改劃12劃土地，而明年將會陸續展其另外25幅土地的改劃工作，可見政府改劃「生地」相當緩慢。

細看地政總署帳目，更能發現政府雖然在往年高調提出要使用《收回土地條例》，但在推行實際相關工作方面效率遲緩。在土地行政衡量服務表現準則目標中，「土地復歸政府後3個星期內作出補償建議或告知可提出申索」一項達標率只有28%，而「刊登收回新界農地憲報公告的日期起計4個星期內按照特惠率作出補償建議」一項達標率更加只有2%，比較前年100%達標的表現退步極多。官員解釋這是因為個別工程項目規模龐大、涉地繁多所致，然而這正正表明政府高官使用《收回土地條例》前缺乏計劃，往年引例決定可能只是一時敷衍，未必有意持續實施。

預算案提到的新界洪水橋及古洞北／粉嶺北新發展區發展，就是「嘆慢板」的最好例子。其由規劃藍圖出爐到前期工程、收地工作等延宕多年，政府實須確保新區發展不會再一拖再拖。

發展新界棕地、農地方針錯誤

至於土地供應方面，政府宣布將引入土地儲備的概念，重新評估日後土地需求，作為政府日後覓地造地的藍本，總算為港府過往疏於造地的日子劃上句號。就此，港府強調致力就「明日大嶼」的相關研究爭取立法會撥款，但「明日大嶼」不但考慮政府的政治力量，而且此外的其他選項也應重視。

其中，發展新界棕地、發展商閒置農地等均是合理而又眾望所歸，惟政府對兩者的工作卻未見積極。就前者來說，政府指會盡快就適合作公屋發展的棕地群展開技術研究，估計能提供超過2萬個單位，據悉政府會爭取於未來10年內落成。然而社會對「棕地優先」千呼萬喚，政府多經波折終於完成棕地研究，當中指出本地有超過700公頃棕地可供發展，惟政府現只希望優先發展其中被歸類為發展潛力高的160公頃，更須長達十年時間方能提供2萬個公屋單位，實教公眾難以接受。「01觀點」早已指出棕地報告對棕地的歸類粗疏，低估棕地發展潛力；既然棕地發展工作需時，而且填海造地工作困難，政府理應一併研究提升棕地發展的規模，盡量在未來充分利用棕地建屋。

政府研究發展現時本港棕土面積處1,414公頃。（資料圖片）

至於發展新界閒置農地，政府去年宣布將會使用《收回土地條例》收購發展，收購農地本身根本沒有出現於預算案講辭之中，卻只提及為期三年的「土地共先導計劃」即將開放申請，可見港府仍希望先以公私合營發展新界農地，動用《收回土地條例》購地或只屬補漏拾遺的性質，這既放棄新界農地規劃、發展主導權，更無撼動發展商於新界的既得利益，這絕對無助解決本港土地房屋的深層次矛盾，特首林鄭月娥既然欲意認真解決房屋問題，更承諾不惜為此動用尚方寶劍，就須以行動展示其決心，而非不了了之，愚弄公眾。