【新冠肺炎】「打工仔」復上班　防疫不容鬆懈

政府公布周一（3月2日）恢復更多公共服務，包括入境處辦事處、社署個案服務、運輸署路試服務、公共屋邨管理處、屋宇署樓宇資訊中心和部分戶外運動設施。預料不少企業也會隨公務員安排，陸續要求僱員回到辦公室工作。新型冠狀病毒肺炎疫情未消退，在外地更在擴散，復工同時必須確保員工有充足的防護裝備，而且要保持辦公場所清潔，減少密切接觸。

充足裝備是復工前提

整個二月，學校停課，商舖休業，白領員工在家工作，為的是減少人際交流，阻截新冠肺炎傳播。香港至今仍出現新病例，市民日常防護物資未算充裕，市民和工會或許會質疑恢復上班的時機不恰當。然而，有些服務未能網上辦理，整月停頓亦會積壓個案，運輸署的駕駛路試是例子。政府逐少恢復公共服務，也是可以理解。

不論是恢復公共服務或企業僱員重返辦公室，防疫仍然是最重要。政府周四（27日）的新聞稿提及一堆防感染措施，例如加強清潔辦事處，為公眾人士量體溫，提供酒精搓手液等，卻沒有提及口罩，難免令人擔心。

近日流傳政府部門要求前線員工自行替同事購買口罩，後獲公務員工會成員確認 。這種做法相當不理想。縱然本地口罩零售貨源略見鬆動，但隨着外地疫情爆發，來貨隨時再次緊張，而本地產量又一直追不到需求。公務員事務局局長羅智光周五（28日）表示，政府會優先分配口罩給人多擠迫環境工作，或者與公眾有頻密接觸的人員，並會為有需要的同事提供口罩。政府應確保公務員每天取得至少有一個合規格的口罩，企業也應讓員工有足夠的防疫物資，若條件未許可就不應強求復工。

走出疫症還靠你我

此外，商業大廈、公共交通工具和食肆人流會增加。香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超建議安排僱員彈性上下班及午膳，亦可選外賣以減少到食肆聚集。僱主以外，公共交通營辦商以及食肆亦要多加警惕，以免淪為傳播病毒的場所。

抗疫工夫不止於清潔，更在於人流和室內佈局安排。一河之隔的深圳，市政府於周四發布針對飲食業的防控工作指引，除了要求禁止接待大型聚餐，顧客量體溫外，還訂定每張餐桌顧客用餐保持不少於十分鐘，圓桌客人要隔位坐，間隔距離最少一米，甚至要求每桌至少一名客人登記姓名，以便日後追蹤。這些措施在香港難以仿效，但香港如何恢復運作同時做好防疫工作，實在值得政府及企業思考。

疫情未解，有港或許望天打卦，寄望當夏天到臨，病毒降低活躍程度。但是目前仍在初春，專家亦指出新型肺炎未必會在夏天消失，抗疫成功的關鍵始終在日常行動。正如傳染病學專家袁國勇稱，「如果大家都做好，傳染鏈會斷，唔好悲觀」。與其望天打卦，不如做好個人和公共衞生，群策群力齊抗疫。