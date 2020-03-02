【新冠肺炎】美國確診數字低　並非防疫出色

過去一周，繼意大利爆發新冠疫情後，美國亦出現新冠病毒爆發的可靠跡象，「封關足可防疫」的說法有如最後一座「碉堡」陷落。美國社會非常緊張，民眾開始搶購包括糧食、水、彈藥等資源。官方雖然一直宣稱美國受到的威脅很低，但終亦不得不提升戒備並調整對策。然而，美國的確診宗數其實並不高，截至3月1日只有74宗，減去42宗來自「鑽石公主號」的病例後更只有32宗。不少人在看到這個數據容易以為美國人大驚少怪，甚至讚賞美國嚴陣以待是因為重視國民生命。然而，如果我們認真了解美國的情況，便不難發現這個「重視國民性命」的背後，竟然是連一個連測試盒都要國民自費的國家。

新冠病毒測試只有472宗

美國確診宗數不高，並不一定代表感染人數不多。美國自2月初對中國「封關」後，只對來自於中國或與確診者有高度接觸的人做強制測試，而這些人的數目是有限的。按美國疫控中心（CDC）的數據，由1月21日至2月29日之間，經CDC檢查過的宗數僅有472宗。CDC以外美國能做檢查的州份只有5個，數據未有公開，但估計與CDC自身亦不會有太大差距。

實驗室的工作人員在對樣本進行核酸檢測。（新華社）

檢查數字低主要有兩個可能。其一是美國人因為已對中國「封關」，認為事不關己而警戒心偏低。其二是因為檢查費用高昂，民眾難以負擔。按《邁阿密先驅報》（Miami Herald）所報，一名自中國回國的美國人被強制檢測，卻要付出3,270美元。檢測不足的問題，在日本尤其明顯。近來日本多個網上討論區都有人「踢爆」官方涉嫌故意不為民眾做檢測。日本國會議員曾經質問厚生勞動大臣加藤勝信為何中國已送來捐助大量檢測盒，檢測數字還是這麼低及是否檢測盒出了問題，加藤勝信沉默一分多鐘後回應指檢測盒沒有問題，功能已經測試過，而「檢測數字少絕對並非因為檢測盒不足」。我們無法得知美國有否故意壓低檢測數字，但新冠病毒的測試只有區區幾百宗，確診數字便肯定不可能多。美國的實際情況如何，CDC其實也說不出來。

隱形病人眾多

韓國兩周前疫情轉趨嚴重，大量增加檢測數量，每日達數千，才發現有大量人民已經感染新冠病毒，也因此確診數字才在這幾周內急升。2009年的H1N1甲型流感（俗稱「豬流感」），CDC同樣也是不能準確給予感染人數數字，只能以數學模型估計全球有5,000萬人感染。

美國可能有大量潛在的隱形病人。而令美國人驚醒的是上周三（26日）美國加州出現了第一宗無外遊史、無接觸史確診病例。這幾天以來，這些病例持續增加，CDC警告社區傳播已經發生。上周六（29日），美國出現第一宗新冠死亡個案，病人無法確定感染來源，更代表了社區傳播的威脅愈來愈大。一方面，社會無法掌握疫情的實際情況，另一方面，社區傳播的警號已經響起，在雙重因素夾擊下，美國的輿論陷入一片混亂當中，民眾面對未知亦只能恐慌。

美國華盛頓州衛生官員29日指，當地有一人感染新型肺炎喪生，是美國本土首宗死亡個案。（AP）

美國是如何「重視國民性命」？

有評論認為美國是重視國民性命才嚴陣以待，但若了解現實情況，卻只能為此打上大大的問號。從2月初美國對中國「封關」以後，政府幾乎沒有做過什麼對應措施。美方曾宣稱「封關」是為了有更多時間準備對應疫情，但一個月準備下來，CDC自己承認測試盒不足夠，口罩、藥物存貨不足已出現短缺。直到2月29日，美國食品藥品監督管理局（FDA）才批准地方自行研究測試方式。

美國總統特朗普（Donald Trump）2月29日發表講話稱，美國新冠病毒目前確診22例，而且病例可能增加，正考慮是否採取進一步的防範和限制措施，減少病毒的傳播。（AP）

面對疫情更發嚴重，美國政府推出更多「封關」措施，除了禁止韓國、意大利兩國入境外，又再準備封鎖美墨邊境。但正如美國對中國封關已告失敗，再多的「封關」能否有用實在成疑。一些美國的科學家和評論已指出美國已出現社區傳播，這些「封關」措施很可能對控制疫情沒有幫助，只是想令群眾覺得政府做了點什麼。

CDC雖然近來已再三發出警告，恐慌亦已一發不能停止，但美國政府卻一直宣稱問題不嚴重，總統特朗普更公開表示新冠就像流感一樣，叫市民無須擔心。這部分可能是因為他為了總統大選而想壓低疫情，也可能出於不想再引起更大恐慌的「維穩」考慮。不管如何，從疫情爆發中，我們看到美國政府的防疫並非出色。