美國民主黨新星棄選　溫和派圖合流阻桑德斯

美國民主黨總統初選馬拉松最新退出之跑手為前南灣市市長布蒂吉格(Pete Buttigieg),令本來人滿之患之參選人減至六人。隨着前副總統拜登上周六(2月28日)於南卡羅萊納州初選中谷底反彈,佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在各州民調中形勢大好,步入本周二(3月3日)14州同時舉行初選之「超級星期二」,拜登、桑德斯兩強相爭之局面漸漸明朗。

如果半年前說布蒂吉格將會比加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)或前房屋部長卡斯楚(Julian Castro)在初選中留得更久,大部份政治評論家都會置之一笑。事實上,布蒂吉格以一名在中西部印第安納州僅10萬人口之小城市長,可以成為總統提名戰最後七強,甚至擊敗前副總統、參議員等眾多老練對手,贏出首戰艾奧瓦州之初選,實在殊不簡單。其最吸睛之處在於同性戀身份,其次為年僅38歲及退役軍人之背景,加上就讀哈佛、牛津兩大名牌大學,取得著名之羅德獎學金,皆為其履歷鍍金。再加上他官仔骨骨,談吐極為得體,形象溫文儒雅,跟現任白宮主人大相逕庭,皆予人清新之感。

學歷高、形象佳、同性戀之少數族群背景,亦使布蒂吉格成為城市自由派選民及主流媒體之寵兒。他又刻意重演奧巴馬方程式,塑造年輕有活力、說話大方得體、理想崇高之形象,冀以打下艾瓦奧州揚名立萬,重演奧巴馬於2008年民主黨初選大衛擊敗歌利亞之奇蹟。他幾乎將所有精力及資源集中於艾奧瓦州,結果不負所望,以些微票數力壓桑德斯。

一時間,布蒂吉格聲名鵲起,一躍成為主流媒體爭相追訪之頂頭大熱。不過局內人深知,他在白人選民集中之艾奧瓦州勝出,但在黑人選民之支持度幾乎為零。媒體製造之錯覺令外界以為白宮將可能出現同性伴侶主人,然而布蒂吉格在首兩戰拿下佳績後,在拉丁裔選民眾多的內華達州表現未如理想,在非裔選民比重高的南卡州更是全軍覆沒。

美國大選:圖為3月1日,布蒂吉格與丈夫沙斯唐(Chasten Buttigieg)在南本德的台上擁抱。(AP)

布蒂吉格逐步向中間靠攏

布蒂吉格於高中時參與徵文比賽之得獎作品中,稱頌桑德斯為美國政壇中僅有擁有高尚品格及道德勇氣之人物,稱許其儘管被抹紅抹黑仍堅持自己為社會主義者之原則,又稱現時眾多犬儒之政客因自身利益而放棄原則及信念,兩黨爭相爭取中間路線,結果造成犬儒之選民漸漸放棄參與政治過程甚至不再投票,而桑德斯雖然堅持信念,但卻超越黨爭並尋求和解及跨黨派合作。

不僅在文章中稱讚桑德斯,布蒂吉格參選之初亦提倡全民醫保、綠色新政等與桑德斯相近之進步派政綱。然而選舉中段布蒂吉格跟其他參選人如賀錦麗、沃倫等卻開始修正進步派立場,布蒂吉格首先放棄全民醫保,只稱其主張為任君選擇之醫保計劃,更指桑德斯提出的取消私人醫保,由政府統一提供之醫保計劃激進,攻擊桑德斯為製造分化的人物。

這使得蒂吉格由「進步派」搖身一變,擔起了昔日自己嗤之以鼻之中間派大旗。選舉中段,他更被傳媒踢爆在私人酒窖中以每瓶要花數百美元之洋酒宴請眾多金主,對手沃倫於選舉辯論中直斥其跟權貴沆瀣一氣,楊安澤亦調侃稱,在健康政治環境中,政治人物不應需要在酒窖中搖那搖錢樹。桑德斯也不斷攻擊他收受數十名億萬富豪捐款。

布蒂吉格及眾多民主黨參選人改變立場的例子,恰好說明金錢在美國政治過程中之影響力無遠弗屆,將整個民主黨從本來進步派主導初選,僅僅以數月時間,變成桑德斯為最後一名仍然堅持全民醫保等進步派主張之局面。而20年前布蒂吉格批評美國政客為求取得權力不惜放棄信念,最終竟然應驗於自己身上。

拜登、桑德斯兩強雙爭之局面漸漸明朗。(AP)

拜登被視為可統合溫和派

布蒂吉格刻意塑造之溫文儒雅,談吐得體形象也受到批評。他經常在台上侃侃而談,大抒對美國之宏大願景,卻被人指為空洞及虛假,諸如他曾於論壇稱「我們的民主形態,是影響其他所有議題的議題」(The shape of our democracy is the issue that affects every other issue.),競選團隊以此製圖作為金句,結果在網絡造成反彈,被網民譏為言之無物的文字沙律拼盤,而這多少正象徵了布蒂吉格競選特質。布蒂吉格棄選後,連《紐約時報》評論亦稱其以中間路線競選,在外界看來或許陳腔濫調多於熱情,在政治建制未曾回應左翼對醫療體系、收入不均、氣候變化問題日益憤怒之今天,顯得不甚合流。

當拜登出閘脫腳、桑德斯形勢大好、彭博來勢洶洶之時,布蒂吉格似乎看到爭取成為中間派共主的機會。他主張,若選民不想要欲燒掉民主黨或可買起民主黨之候選人,他便是他們的另類選擇。不過隨着拜登以摧枯拉朽式大勝在南卡州谷底反彈,彭博自選舉辯論慘遭生吞活剝後一直未能收復失地,拜登重新被民主黨建制、金主與媒體視為可統合溫和派,力阻桑德斯取得提名之最佳人選,因此布蒂吉格面對金主施加之壓力可想而知。加上布蒂吉格年方38,此次揚名天下後政治前途一片光明,做個順水人情換取日後再戰總統寶座,實在是百利而無一害。事實上,布蒂吉格以小城市長身份挑戰白宮主人,也反映其胃口不少。儘管他結束此次競賽,但從今往後美國政壇上,他的名字很可能不斷重現。