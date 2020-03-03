草草簽下之和約匆匆觸礁　特朗普擺平不了塔利班

美國上周六（2月29日）分別跟伊斯蘭原教旨主義武裝組織塔利班與阿富汗政府簽訂協議，為自2001年入侵阿富汗，經歷近20年戰爭的美國撤軍鋪路。當中與塔利班的和約，美軍將分批撤出12,000名軍事人員，換取塔利班停止窩藏及資助恐怖份子，並跟阿富汗政府展開談判交換囚犯，而塔利班亦會被放寬制裁。然而，和平協議簽署未足一日已經觸礁。

根據協議，阿富汗政府與塔利班本來將於3月10日在挪威展開和談，雙方承諾事前釋放囚犯，然而塔利班卻拒絕承認阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani），稱其領導的政府為美國傀儡政權，更指其除了首都喀布爾外，對全國其他地區根本沒有控制權。塔利班因而提高叫價，要求賈尼釋放近5,000名塔利班戰士，以換取塔利班釋放1,000名政府軍士兵。賈尼難以接受此胯下之辱，斷然拒絕。

事實上，雙方於毫無互信基礎下便草草開展和談，明顯為美國之責任。塔利班早已要求美國及阿富汗政府釋放囚犯以作為和談條件，而喀布爾深明其監禁的塔利班戰士為最大的談判籌碼，然而美國為了早日達成和約，竟然未有跟賈尼好好溝通，便順應塔利班要求以此為和談條件，令賈尼政府進退失據，也令談判尚未開始已有破裂危機。

美國及塔利班簽署和約，然而很多阿富汗人對此表示懷疑。阿富汗數十年處於戰爭之中，有些人一生活在戰爭中，他們懷疑阿富汗能否享有真正的和平。圖為2018年6月16日一批塔利班戰士在喀布爾以東的楠格哈爾省乘車。（AP）

特朗普為兌現承諾

如此低級的外交失誤，明顯由對國際事務一竅不通的美國總統特朗普，為爭取政治資本而介入技術官僚制訂外交政策而起。要知道特朗普當初勝出大選，便是打着從阿富汗全面撤軍的競選承諾。如今年底大選將至，特朗普為爭取連任，不得不加快兌現承諾，跟塔利班草草簽下和約。雙方先同意為期七天的減少暴力條件。上周雙方停火後，美國國務卿蓬佩奧便火速於多哈簽訂和約。

可是，七天之期過後，塔利班周一（2日）便宣布重啟軍事行動，國境東部隨即發生汽車炸彈襲擊，造成3死11傷。美國所謂締造和平之願景旋即破產，暴露的僅是特朗普急欲拋下阿富汗此爛攤子，而草草製造撤軍藉口。阿富汗局勢僅一周便再度惡化，也暴露了特朗普差劣的外交觸覺，以及再度證明阿富汗是美國尾大不掉之泥沼。國務部長埃斯柏明言，一旦和談停滯，撤軍計劃亦可能要暫緩。

事實上，自特朗普上台以來，為在外交上取得成績，多次採取未深思熟慮之單邊行動，大多弄巧反拙。如跟朝鮮領袖金正恩破天荒之破冰會，並未能換取金正恩棄核，反而由於特朗普逼得太緊令美朝談判破局。特朗普為扳倒委內瑞拉馬杜羅政權，扶植反對派另立瓜伊多為總統，結果亦無法促成委國和平演變的目標，雙胞總統之僵局持續至今。

蓬佩奧叮囑塔利班切斷與恐怖組織蓋達的聯繫（美聯社）

特朗普不理盟國反對，單方面退出伊朗核協議，亦令波斯灣局勢迅速升溫，屢次險些擦槍走火。年初特朗普下令刺殺伊朗軍官蘇萊曼尼一事，引起德黑蘭強硬回應，一度令人憂慮第三次世界大戰可能爆發。而特朗普自詡能解決以巴問題，提拔女婿庫什納草擬和平方案，結果雷聲大雨點小，方案出爐後不論以巴政府或國際盟友都報以冷待。

此次阿富汗和約亦深具特朗普毫無深思熟慮、草草行事、雷聲大雨點小之外交政策特質。其實自美軍2001年入侵阿富汗以來，經歷近20年三任總統，皆承諾會全面撤軍而最終失敗，足見阿富汗問題之複雜，遠非幾份和約、一周停火期可解決。1980年蘇聯入侵阿富汗，結果陷入此泥沼中無法抽身，最終亦被視為倒台之遠因之一。美國雖在阿富汗戰事中已投入兩萬億美元，然而要從阿富汗抽身，仍是長路漫漫。對於正在角逐總統大位的兩黨政客，亦是時候還美國人以至國際社會一個願景，說明美國會如何改變其新保守主義外交，減少而非製造更多麻煩。