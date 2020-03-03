政府不能低估反修例風波的延續民情

俗稱「武滿肺炎」的新型冠狀病毒肺炎肆虐，抗疫防疫成為社會焦點所在，港府因疫情之故，延遲公布原定2月揭曉的獨立檢討委員會人選，做法雖不無道理，卻或令人以為政府故意「冷處理」。然而疫情「搶焦」並不代表社會怨氣已逝，上周末街頭抗爭再現，正正說明反修例風波未息。政府即使因疫情分身不暇，亦須仔細向社會交代工作進展，方能向市民展示政府重視解決社會矛盾的承諾及決心。

反修例風波於去年6月爆發，自此本港陷入空前的政治危機。一直以來，社會各界均建議政府成立獨立調查委員會還原多場衝突的真相，藉此作為契機療治社會撕裂，惟港府無意為之。直至去年11月底，特首林鄭月娥表示將參考2011年倫敦騷亂事件，成立「獨立檢討委員會」檢視運動成因，找出當中的社會、經濟及政治問題。今年1月，政務司司長張建宗表示有關獨立檢討委員會籌備工作大致完成，將於2月公布出任主席及成員的合適人選名單。但踏入3月，有關名單仍未面世，特首辦回覆傳媒查詢時指，港府目前重點放於防控疫情上，有關委員會籌備的工作須待容後再公布。

區選過後，林鄭月娥表示會參考英國2011年的騷亂事件，成立獨立檢討委員會檢視社會動盪的成因。(資料圖片/梁鵬威攝)

「抗疫優先」不無道理

港府以疫情為重延後籌備獨立調查委員會不無道理，始終新冠肺炎的疫情可謂前所未有，面對世界各地陸續有爆發的跡象，港府須投入不少人力物力採取對策防控疫情，接回滯留外地疫區港人的工作仍然艱鉅；同時本地民生經濟受疫情重創，港府除了須趕忙照顧各階層市民防疫需要，更須制策穩住經濟、保障市民就業。多方面的工作已教政府忙不開交，政府可能無餘力處理疫情以外工作。

但目前防疫工作困難重重，其實也反映政府過去工作散漫，甚至與其應變和工作能力不足有關。再者，政府也不可輕視其他工作的重要。即使本港近月陷入疫症的陰霾下，有關反修例的示威活動依然未息，2月21日多區依然有集會示威，紀念「721」襲擊發生七個月；2月29日太子亦出現「悼念831半周年」活動，該晚更演變成久違一時的警民衝突，防暴警與示威者激烈衝突的場面重現，種種跡象均指示反修例風波未平，社會對立、特別是警民互相仇視的問題依然嚴重。

不能忽略反修例民怨

政府改變了2月籌組委員會的決定，卻沒有主動公布，須待傳媒查詢下才被動回應，教人質疑政府冷待跟進反修例風波的工作，甚至無意積極抑平社會創傷、消弭市民對立。其實港府成立獨立檢討委員會本已姍姍來遲，多次過多次介入調停衝突的最佳時機，甚至連檢討委員會本身也廣受質疑，特別是其無約束力，與社會廣泛要求的獨立調查委員會有落差，較人擔心無助為現況帶來任何改變。

無論如何，政府既已承諾成立委員會進行一定程度的調查及檢討工作，自然不能怠慢或「欺場」，即使有需要推遲其籌組工作，亦須積極主動向社會交代進度。港府若忽視社會抗爭情緒依然未解的事實，甚至誤判反修例風波已隨疫症來襲結束，只會是自欺欺人，甚至為管治埋下更大危機。