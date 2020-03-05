足球隊也逃不了經濟不平等的噩夢？

對於「全球化」反對者而言，全球化可謂剝削勞工、貧富差距和社會日趨不平等的代名詞，其負面影響遍及政治、經濟和文化各個層面，而民粹主義者亦常常將跨國融合，形容為「被操縱的體系」（rigged system）。全球化衍生的「經濟不平等」其實同樣體現於大眾視為娛樂的足球比賽上，一如曼城和巴黎聖日耳門等豪門，願意大灑金錢換取冠軍，發展成強者愈強、弱者愈弱的局面，未必利好一國整體足球聯賽的發展。

歐洲足協指控曼城的贊助費額誇大及有虛假成分，被判禁賽歐聯兩季。（Getty Images）

歐洲足協（UEFA）上月14日宣布，2018至19年英超冠軍曼城由於違反「財政公平條例」，將會被禁止參加兩季UEFA的球會賽事，且罰款3,000萬歐元，同時更有機會被褫奪2013/14球季所奪得的錦標。據UEFA的說法，這支間接由阿聯酋皇室擁有的球隊，被指在2012至2016年間誇大贊助收入，並將主要來自阿提哈德航空的贊助費，以不同方式注入球隊，有違「財政公平原則」。與此同時，與曼城相距只有數十英里的地方球隊貝利（Bury），卻被取消本地聯賽參賽資格的原因，但原因非如曼城般太過富有，而是「太窮」被迫清盤破產。

然而，兩隊球隊的命運並非全然是管理不善就能解釋，當中亦有經濟實力不平等使然。據《泰晤士報》的調查發現，除了英格蘭超級足球聯賽外，該國的較低組別聯賽，如英冠聯、甲組聯賽及乙組聯賽中，有多達七成二的球隊近年錄得財政虧損，而在1992至2018年間，後者球隊的收入增長更僅是英超聯球隊的四分之一。

經濟強則實力強

有趣的是，跨組別球隊的經濟實力差距，其分布亦與支持留歐的陣營大致相約。英超聯球隊座落城市的人口密度，不但是最低兩組職業聯賽的兩倍以上，其人均經濟產出亦高於後者兩成以上。而在脫歐問題上，英超聯有七成球隊也是位於支持「留歐」的選區，反而在乙組聯賽中，該數字則急降至兩成九。換句話，實力較強的球隊就像政治上支持「留歐」的選民，即位於大都會區、擁有較好的教育和經濟水平，且受惠於英國與歐盟經濟融合的群眾，反而實力較弱的球隊，則處於較抗拒全球化的地區。

UEFA設立財政公平條例的本意，是要避免球會盲目擴張，限制「土豪球會」獨大，陷入資不抵貸，惟實際效果卻有如經濟自由貿易協定，只鞏固了強者的地位。按現時規例，球會連續3個球季的虧蝕不得多於3000萬歐元，而且球會須確保足球相關支出，如轉會費、薪金、門票及商業活動收入，達到收支平衡。問題是，財政公平條例卻沒有將球會投資的預計收益計算在內，故對收入較少的小球會而言，變相是限制以一擲千金打造新陣容，形成「富者愈富、貧者愈貧」的現實。

儘管財政公平條例已背棄其原意，惟其他運動職業聯賽的財政限制，也有UEFA參考的地方。例如，美國職業籃球聯賽（NBA）所設的薪酬上限（NBA Salary Cap），是旨於限制每支球隊在單一賽季用來支付球員薪金的總和。雖然箇中有不少特殊條款，如中產階級條款、新秀條款等，使得執行上變得異常複雜，但簡單而言，即是對超出薪金限額的球隊，作出懲罰式罰款，超額愈多，罰款就愈多。這變相是使財力較佳球隊在簽入球星時，要不是把其薪酬壓低，使球隊吸引力大減，就是要騰出隊內的薪酬空間，以滿足薪酬上限的要求。縱然現時未必存有萬全之策，但此做法至少會讓「土豪球隊」付出更多成本，才能成為強者之最，同時拉窄各球隊的水平差距，令比賽更可觀。