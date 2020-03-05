【新冠肺炎】世界尚未準備好面對疫症威脅

新冠肺炎於全球快速蔓延，現在於韓國、日本、歐洲、伊朗、美國都有爆發危機，中國境外的確診病例每日以數千的幅度增長。縱然不少人批評中國隱瞞疫情，世衛早期對疫情判斷過輕，然而不論如何，世衛發出警告已一個多月，至今仍可看出不少國家仍低估了疫情傳播的威脅。國際社會如果不認真應對新型肺炎，有可能令其演變成一場災難。

疫病傳播情況未有效反映

儘管全球確診病例每日已達數千，但不少地方的疫情尚未有效反映，當中尤以美、日兩國情況值得關注。日本的病毒檢測數不足，官方更有嫌疑故意壓低確診數字。美國除了檢測數不足之外，其新冠肺炎的高死亡率也反映了美國有極大風險。美國截至周三晚（3月4日）公布的確診病例108宗（按世衛網站），加上約翰霍金斯大學的數據也只有138宗，但卻已有至少11宗死亡個案，死亡率接近8%。新冠病毒現階段的平均死亡率約為3.5%，在中國境外的死亡率除了伊朗之外一般更比此更低，例如有大量感染的韓國現階段只有0.6%。

美國死亡率不尋常地高很可能反映了疫情已出現大型社區爆發，實際感染人數要遠比現時數字要高出很多。

美國死亡率不尋常地高很可能反映了疫情已出現大型社區爆發，實際感染人數要遠比現時數字要高出很多。以11宗死亡個案作指標，再以有足夠檢測數的韓國死亡率反推的話，美國現時感染人數至少達1900人，即便以3.5%為推論，也有超過300宗。伊朗亦有相似情況，疫情爆發初期死亡率一度高達16%，但經過一輪檢測發現新病例後死亡率慢慢下降至3.14%，比意大利的3.4%還要低。美國情況有可能與伊朗相似，死亡率異常高只是因為確診基數因檢測不足而偏低。

「新天地教會」教訓尤在

隱形病人眾多，他們一旦參加密集活動可能做成大量傳播。以香港為例，早前北角「打邊爐家族」做成13人確診，北角佛堂群組也有超過20人感染，其來源可能只是一人。更甚者，韓國新天地教會更引發大型爆發，其來源亦可能只是一人，但其連鎖引起的感染可能達數千。這些例子足見大型社會活動可能引起的傳播效應。

然而，很多地區似乎輕視了疫情的影響。意大利在確診超過3,000宗後，才終於在周三（4日）宣布全國學校停課。日本的抗疫政策亦未見嚴謹，自上月18日吹哨人岩田健太郎發布影片質疑當局的防疫意識已近半個月，日方才在周一（2日）起停課，以及有限度地建議國民盡量不參加大型公眾活動。而美國方面，雖然政府表示必要時會停課停工，但一些官員之前卻一直淡化疫情，甚至指民眾無須停止公眾活動。近日在美國專家不斷警告下，當局的口吻才轉趨重視，但具體仍然未有停止公眾活動的安排。

試想想，美國民主黨初選的「超級星期二」才剛過去，參選人的集會動輒有數萬人參與，當中如果有數名感染者，已有足夠可能性令數以千計的人染病。美國是全球大國，與其有交流的國家更是多不勝數，這些病者如果四處流動，將會又再掀起另一波疫情。