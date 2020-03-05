「對話」猶如八萬五　側側膊就唔多覺？

隨新冠肺炎爆發疫情，政府或許以為反修例風波逐漸丟淡。惟不但日前再有示威衝突，周四亦有報章檢討政府的對話工作，發現可謂不了了之。去年9月港府成立「對話辦」統籌、促進與市民溝通的活動，但實際效果似乎「雷聲大、雨點小」，公眾就連政府至今到底舉辦過多少場對話亦不得而知。政府與民對話的構思本已受多方質疑、批評，若再怠慢只會教公眾失去對話的信心，港府須盡早籌謀疫情過後的工作。

特首林鄭月娥於去年8月初表示希望與民對話，希望集各界之力找出解決困境的良方，其後於9月設立「對話辦公室」，協助構建對話平台及協調相關工作，並聘請創科局前常任秘書長卓永興「領軍」。然而單以聘請這位對話辦主任來計，政府自去年9月中起以非公務員合約聘任卓永興，為期半年，任期於3月中結束，其薪酬參照首長薪級表第8薪點（D8）、即月薪逾28萬元，半年合約薪酬高達170萬元，可見政府成立「對話辦」的投入不菲。

與民對話雷聲大、雨點小

政府起初推動對話的勢頭確實不少，惟後勁不繼，自9月舉行首場社區對話，其後再無舉辦類似開放予市民參與的公開對話。即使是社交媒體上直播的網絡對話，舉辦次數亦是寥寥可數，只有林鄭在10月公布施政報告後直播的「和理傾」，以及過去數月局長如邱騰華、羅致光及黃錦星分別直播的「同你傾」而已。政府回應報章查詢，指對話辦一直統籌及支援特首和管治團隊與民對話，包括特首與市民和不同界別人士進行閉門對話、各司局長到訪社區，與市民、不同界別人士和青年人作深度對話等，惟未有交代具體數字。再者，因疫情問題，對話辦指2月、3月活動現已延期擱置。

9月26日，林鄭月娥在伊利沙伯體育館舉辦首場，亦是目前唯一一場「社區對話」，共150個入場名額。（資料圖片 / 李澤彤攝）

疫情來襲，對話工作需要「讓路」可以諒解，惟此前政府的對話工作也可謂並不合格，自首次舉辦就再不見其蹤影。更甚者，政務司司長張建宗曾於11月初表示將在區選過去再辦社區對話，但結果卻又一次未能兌現承諾。誠然，林鄭曾於12月解釋舉辦社區對話難度不少，如須考慮發言市民有機會被「起底」，及場地安排等因素，但卻不見政府積極退而求其次，如直播局長與網民交流的活動僅只作三次，林鄭自己更是再無舉辦直播，試問市民如何能感受政府的誠意？

對話無效 政府責無旁貸

不少人早對政府與民對話的構思不寄厚望，有聲音質疑對話實為塗脂抹粉的「政治騷」，亦有人認為在激進分子杯葛下，「真誠」對話終究難以成功。這些批評當然有其道理，但政府總不能夠因噎廢食，放棄與社會溝通及修補關係的機會。而且諸如社區對話會否淪為形式主義，也視乎政府願否開放、真誠聆聽來自不同市民的意見，惟政府在舉辦首場社區對話後就再無下文，公眾再無正式渠道發展己見，自然深化對「對話」的不信任。

觀乎首場社區對話的進行，雖說能夠參與的市民數目有限，可供其發言的時間亦不多，惟在過程始終供一班「和理非」表態的機會，本來有助凝聚社會和平聲音，阻止社會走向極端。但明顯港府未有把握首次對話所創造的氣氛，其後並無繼續推動和平溝通的工作。政府不想社會衝突發酵，希望改變激進分子的心態，就應該把握與他們溝通的時機。

街頭衝突最近重現，可見反修例風波從未完結，政府萬不能掉以輕心，甚或以為疫情可以化解民怨。政府必須亡羊補牢，從速籌謀疫情過後與民對話的工作。無疑對話工作勢較從前困難，但林鄭若真秉持志不求易、事不避難的精神，就更須迎難以上，積極創造更多機會與市民公開對談、溝通，早日為修補撕裂踏出第一步。