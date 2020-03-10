選舉要公正公正　政府、選民均有責任

立法會選舉將於今年9月舉行，立會席位向來為兵家必爭之地，而且觀乎目前社會政局，以及去年區選的熾熱氣氛，今年選戰勢必更為激烈，同時必惹來更多的爭議。選管會周一（9日）就選舉指引諮詢市民意見，當中包括容許特定組群優先投票，及限制觀看點票市民人數等，率先掀起不少爭論。選管會必須做好準備，不論在形象上或操作上須盡量達致公平公正、公開透明，減少坊間質疑。

選舉指引的新建議爭議不斷。關於容許特定組群優先投票，馮驊表示基於去年區選經驗，多區票站出現人龍，當時票站主任已彈性安排身體狀況不佳、不能長期站立的選民進票站坐下輪候，故選管會建議今年票站主任可作安排方便70歲以上長者、孕婦及殘疾者投票，甚至作優先投票。馮驊強調此為實際需要，並無政治考慮。

平衡投票操作與觀感

選管會作對策照顧如長者、孕婦般具身體需要、未能排隊過久的市民，在道德上不失為實踐應有之義。但在此充滿對立、矛盾的政治氣氛下，改變投票市民輪候的優次容易產生有關公平的質疑。首先，有意見認為，任何市民進票站投票均須排隊，予特定群體優先投票或專隊安排會對其餘市民不公。另外，社會普遍有印象為長者是建制派的「鐵票」來源，故有人質疑讓70歲或以上長者優先投票會有利建制派選戰部署，政府要小心處理。

選管會公布選舉活動指引諮詢文件。（黃舒慧攝）

政府照顧特定組群的需要的同時，也要面對公眾的關注，政府在制定程序的設計、操作時，必須好好平衡兩者。選管會特別需要在向公眾解說的工作上多下功夫，例如有傳媒問及為何長者年齡門檻定為70歲，馮驊竟回應此為「表面上合適的歲數」，如此理據欠奉，容易惹來質疑。另外，有學者認為去年區選票站出現「長龍」的主因為部署準備不足，建議政府可以去年投票率作基礎安排更多人手、票站，相信有助減少輪候時間，這既為增加投票效率，以減低特定組群與公眾的輪候時間，亦可減少公眾質疑，不失為務實的折衷方法，選管會可以研究。

同樣道理，選管會研究限制觀看點票市民人數，亦須平衡有關操作與造成的觀感。馮驊指出，上次區選點票出現秩序問題，有公眾因不熟悉點票程序，導致出現如在票站喧嘩以至包圍票站主任等情況，故選管會建議因應票站大小，設公眾入內觀看點票人數限制，並要登記姓名及身分證。但有人批評，市民監察點票過程為公民權利，不宜過度限制。

以往市民未必有興趣監票，但目前高度緊張的政治氣氛下，必然有很多市民監注點票過程，對任何錯漏都相當敏感。這種情況下，固然可能導致點票過程混亂，若然有人在票站外集結抗議，亦可能導致點票混亂，此情況亦已於上屆區選出現。故選管會限制公眾進票站內觀察的人數，其實更重要是處理好現場秩序。為了平衡點票效率與公眾權利，選管會可考慮在限制人數的同時，附以直播點票過程以增加其透明度，同時減少市民的爭議。

選舉公平 市民有責

選舉務求公平公正，選管會有責任確保程序公開透明，公眾對此關注、監察亦是無可厚非。但公眾亦有需要保持理性，不應盲信坊間不加考證的猜測，從而造成不必要的恐慌，上屆區選有傳言政府因年輕選民重複排隊，特地另設「長者隊」讓長者優先投票，亦是促成投票混亂的原因之一，可見選舉要有效進行，選民亦須恪守自身責任。