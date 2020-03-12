尋求香港「中美共治」的虛妄

去年11月底，美國總統特朗普簽署了所謂的《香港人權與民主法案》（下簡稱「人權法」），為既有的《香港政策法》增添額外的制裁工具。美國國會每年例行會為《香港政策法》作年度報告，同時亦會成為實施「人權法」的參考。隨着例行年報的時期日漸接近，近日非建制派的政客遊走美國作說客，要求美方盡快公布執行「人權法」的細節，甚至要求希望主動對港實施制裁。

本月7日，7名立法會及行政會議成員出席由美國非政府組織World Affairs Council主持的「美港交流會」（US-Hong Kong Dialogue），與華府官員談論香港情況。會上民主派立法會議員莫乃光、梁繼昌和譚文豪三人除了批評港府之外，更促請美方盡快公佈在去年年底通過的「人權法」執行細節，提供門路讓香港人投訴和對侵害香港人權的人實施制裁 。近日，香港眾志及大專學界國際事務代表團等50多個組織聯署向美國國務卿蓬佩奧發信，亦要求啟動制裁機制。

香港眾志及大專學界國際事務代表團等50多個組織，建議美國將全面民主化列入《香港人權與民主法案》未來的年度認證條件，並要求美方啟動制裁程序。（歐嘉樂攝）

美國通過「人權法」，當初引起部分港人慶祝，我們已指出過此舉就如印第安人慶祝感恩節一樣諷刺可笑。至今，一部分非建制人士仍然執迷於將「人權法」供奉為「美國戰線」的大招，當中反映了他們心中有着「中美共治」香港的想像。然而，無論是政客還是香港人，都應該是時候認清「中美共治」是毫不現實的虛妄幻想，絕非是香港應走之路。

港人展開「美國戰線」，要求美國國會與官員干預香港內政事務，無疑是企圖利用美國的長臂管轄製造「中美共治」香港的政治格局。然而，香港主權在中國是憲法框架下不能爭論的事情。追求「中美共治」的政治格局，是從根本違反憲法精神。香港人重視「一國兩制」和《基本法》所賦予港人的權利，那就更不可能一邊支持《基本法》，另一邊卻破壞《基本法》的根本精神。

11月28日晚上，港人發起於愛丁堡廣場舉行感恩節集會，感謝美國通過《香港人權與民主法案》。（鄭榕笛攝）

更現實一點說，中國絕不可能容忍主權受到挑戰。無論「23條」是否通過，企圖製造「中美共治」都明顯會被視為威脅國家安全的舉動，只可能會挑起中央政府對港人的更高警戒，對於港人爭取民主和「一國兩制」的迴旋空間更不利。

更重要的是，中國面對美國發起貿易戰的巨大挑戰，尚且不屈服，期望中國會屈服於美國而容忍「中美共治」的格局更加是虛妄的想像。而對於美國政客而言，香港只是中美角力棋局中一只可利用棋子。香港並非影響通盤形勢的「棋根」，而是只要能換取利益便會捨棄的「棄子」而已。隨着經濟下行訊號不斷，再加上新冠肺炎疫情全面爆發的威脅，以及國際油價暴跌所做成的種種因素，當初令特朗普意氣風發的「美國強勁經濟」，亦是九宵雲外的故事。香港人如其寄望美國這個「泥菩薩」，倒不如回歸現實，在憲政體制內尋求港人發揮的空間。