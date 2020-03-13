【新冠肺炎】多國疫情升溫　減少外遊為妙

香港的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診個案近日不少為外地輸入，包括市民外遊返回港確診，情況值得社會注意。既然專家日前指出，疫情或不會在夏天消失，而目前海外疫情亦迅速惡化，香港市民應調整防疫重點，盡可能減少外遊。

新冠漢肺炎在全球115個國家擴散，至周五（13日）已累計逾12萬宗確診，被世界衛生組織（WHO）定性爲「全球大流行」。其中海外新增趨勢迅速，周四（12日）單日新增逾4千宗確診。而港人熱愛出游的歐洲、東南亞等地亦多疫情嚴重，包括意大利確診逾1.2萬宗，西班牙周四單日亦新增501宗個案。

3月12日外地新增確診舉隅：

意大利：2300宗伊朗：958宗法國：507宗

西班牙：501宗

瑞士：324宗

香港截至周四的131例確診個案中，也確實新增不少因外遊而出現的確診案例。比如埃及9人旅行團全團感染，印度團確診人數多達7人，以及印度裔港商輸入個案等。因此在海外疫情持續升溫的情況下，防疫新方向必須估計防止海外輸入個案以及港人外遊而帶回的個案增長。

現時，減少外遊，慎防海外病例輸入成爲新的防疫重點。（資料圖片）

不能單靠外遊警示

特首林鄭月娥周二已呼籲港人避免不必要的外遊，並於周六（14日）零時零分起，將入境者的強制隔離措施擴大。港府同時對埃及、伊朗、法國部分地區、德國部分地區、意大利全國、日本北海道等發紅色外遊警示，提醒市民避免前往。

然而防堵海外病例的輸入，不能只靠政府擴大入境健康申報及檢疫的對象，增加外遊警示範圍。畢竟外遊警示只能起呼籲作用，最終還看市民的選擇。再者，外遊警示以外的不少國家疫情呈上升趨勢，比如單日增加過百例的英國、瑞士等。而新冠肺炎潛伏期長，且可無病徵傳播，目前尚未爆發的區域或已存在社區爆發風險只是尚未顯現檢測。港人外遊既可能增加到這些地區傳播的風險，也有可能從這些地方染病回港輸入個案。由於目前外地疫情並不明朗，而且可能迅速惡化，市民較穩妥的做法是盡可能避免外遊。

+ 3 + 2

當然，香港生活工作壓力大，外出旅遊是不少港人平衡生活的方式。過往，3月底赴日追櫻、4月復活長假出遊等都是廣受港人追捧的活動。然而今年適值全球疫情爆發期，抑制傳染病散播的關鍵在於減少人流，若能減少非必要的出遊，不僅會減輕各地政府的防疫壓力，亦是對自身和他人的保護。