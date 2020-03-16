【新冠肺炎】歐美疫情爆發　政府應周詳部署市民返港

新冠肺炎疫情肆虐，全球多地愈見爆發，本港未來大有機會再有港人滯留海外無法回港。政府必須緊密留意事態發展，並應適時敢於果斷，積極協助接回有需要回港的海外港人，不能讓港人滯留「鑽石公主」號及湖北省等例子重演。

新冠肺炎蔓延全球，上周世界衛生組織更已宣布疫情已進入「全球大流行」，當中歐美地區的疫情更是愈見嚴重，如意大利、西班牙及德國等地迄今已分別錄得逾2.4萬、1.3萬及逾5千宗確診個案，情況教人憂慮。在此高度全球化的脈絡下，香港與世界各地往來緊密，實在難以獨善其身，更何況本港有不少學生留學海外，他們會否因該地政府突然收緊出境安排而滯留他方，甚至因該地的低效防疫不幸感染，並在返港後構成社區傳播的風險，均是未知之數。

政府應否包機接回？

社會普遍擔心港人因疫情發展滯留外地，並再次釀成「鑽石公主」號郵輪和湖北滯留的慘況。據報章報道，政府會否如上述情況般為滯留海外港人安排包機，須視乎當地有否「封城」及疫情嚴重程度，而且包機成本高昂，政府中人指須考慮周詳，或不會單以「封城」而為之。另外，由於目前歐洲仍有航班返港，政府現已呼籲在當地的港人調整行程，若其後有人因拒絕調整行程而滯留，政府包機與否則須考慮公眾是否同情。

在疫情迅速蔓延下，包機接送無疑是政府最有效接回滯留港人的手段。然而目前歐美仍有航班回港，縱然有港人反映鑑於近日回港需求增加，購買機票難度因而大增，但現時海外港人是否「滯留」，始終值得商榷，而且港人滯留外地的數目按國家、城市而異，政府應否包機的確應按個別情況決定。

但相反來看，從港府過往接回滯留港人的經驗上可見，在外地疫情爆發下要成功包機接回港人，工作相當艱鉅、繁複，現時接回湖北滯留港人的工作更是仍在進行，而且過程中滯留者更須面臨沉重的心理壓力，政府若要等到「恨錯難返」的情況下才願意包機接回滯留人士，做法亦明顯不妥。另一方面，即使港人力排眾議繼續歐遊，結果「不幸」滯留外地，而公眾又對此均為反感，但政府始終有責任對滯留港人施予援手，所謂按民情而決定的說法實在有違政府應有責任。

聶德權指，港府將下周二(24日)派第二批專機，接回滯留孝感、黃石、武漢市等港人。(鄭子峰攝)

接回港人應有兩手準備

故此，政府必須密切留意疫情發展從而採取行動，政府現階段雖然毋須採用包機方式助海外港人回港，仍必須做好兩手準備，一方面須掌握有需要回港的海外港人數字（尤其是留學生），並與他們作出聯絡，同時亦須按各地疫情作風險評估，密切跟進高風險地區港人回港的進度。高風險的定義不應只限於確診數字，諸如英國目前確診數字只有1千多宗，惟對方政府採取「集體免疫」的抗疫部署，圖藉讓大比例人口染病痊癒後得以免疫，若有港人因而染病，並決定其後返港，甚有可能為香港輸入病毒的新源頭，政府實應從多角度，包括防疫政策來衡量該地的風險程度。

而在具體協助海外港人回港方面，政府除了須與航空公司確保每天回港航班（特別是從高危地區往香港的航班）之外，更須預備在返港進度並不理想時，隨時出動包機接送，政府必須以接回港人為要務，實不應吝嗇於成本支出。另外，政府亦應與高危地區政府做好聯繁，以確保萬一對方突然封關後接回港人的安排，以免再犯接回日本「鑽石公主」號港人一波三折的情況。