【新冠肺炎】香港須防功虧一簣

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最近顯着變化：歐美多國大爆發，最初的重災區中國內地則趨向平穩。在此情況下，不單內地人放鬆戒備，好些香港人似乎亦鬆了一口氣。港大微生物學系講座教授袁國勇便警告，隨著街上多了人、食肆顧客增加，以及開始有人不戴口罩或脫下口罩與人交談，疫情可能會反覆。我們認同上述情況確實值得警惕，市民應當在疫情看似平穩之時做到「有始有終」，避免功虧一簣。

自從疫情爆發以來，香港的情況備受關注，畢竟這個城市毗鄰內地，無可避免會最先受到波及。再加上港府在供應口罩、設置檢疫設施、追蹤潛在帶菌者等工作上「慢半拍」，許多市民被迫自行做得更多，包括搜購口罩、減少出街等，藉以彌補政府的不足。香港人的抗疫表現是一流的，就連美國《時代》周刊和《華盛頓郵報》亦撰文，讚揚市民在經歷「沙士」（SARS）慘痛教訓後特別注重個人衛生，令香港在內地爆發疫症後倖免於難。

問題是，香港疫情平穩背後可能危機四伏。例如袁國勇便批評，本港現時病毒樣本測試範圍和數量不足（他認為每日做2,000個測試才足夠，現時只是1,000個），故此不排除有隱形傳播鏈未被發現；同樣不能忽視的是，隨着疫情在多國爆發，外國輸入的風險有增無減。事實上，周日（3月15日）新增的7宗個案潛伏期內均有外遊，而且都是在3月8日實施抵港航班旅客健康申報制度後抵港，估計類似個案還會陸續出現。有見及此，我們沒有鬆懈的理由。

也許是因為內地確診個案升幅放緩，也許是因為港府和企業陸續復工給人「疫情受控」的觀感，過往兩三個月處於高度鬱悶狀態的市民某程度上放鬆了戒備，因而發生袁國勇教授口中有人不戴口罩或脫下口罩與人交談、或者疑似居家隔離人士私自行山的情況。如此種種都是不理想的，正如我們日前指出，部分內地人在疫情轉趨平穩後產生麻痺思想，忘記「行百里者半九十」的道理，同樣道理也適用於香港。