【新冠肺炎】經濟憂慮不能蓋過科學之需

疫情影響香港不少行業，社會期望經濟活動能儘快恢復。3月17日，政府公布本港失業率上升0.3個百分點，升至9年新高3.7% ，餐飲業失業率更高至7.5% 。而在這其中，與內地聯繫密切的旅遊、購物、餐飲、藥房生意等首當其衝。

疫情防範下，香港自2月8日起強制隔離內地入境者，導致內地入境人數大減。旅遊發展局周一（16日）公布2月份訪港旅客數字，全月旅客跌至19.9萬人次，按年減少96%，僅及2003年沙士時期最差月份的一半，平均每日訪港旅人次僅有3,300人。有經營上水藥房的市民表示，疫情以來，上水的藥房大約關閉了近六成。

鑑於此種情況，無論是行業龍頭還是市民，希望盡快恢復通關與人流以確保生計的想法可以理解。嶺大滬港經濟政策研究所高級研究員何灤生在周日（15日）在港台節目《城市論壇》時就提到，若內地在28天內沒有確診本地個案，香港應重開關口，內地來港者無需隔離，激發本地經濟出現「報復性反彈」。

入境風險乃科學問題

的確，內地的本土確診個案正在逐步減少。國家衛健委周一（3月16日）宣布，多個省份的本地感染舍案清零。人民日報更在17日（周二）宣布，除湖北外，已經連續五天無本地新增個案。

然而，值得警惕的是，境外已開始第二輪爆發。政府官方數據顯示，內地正在面臨境外爆發確診個案回灌的危險。例如15日內地新增確診病例16宗，其中12宗都是境外輸入確診病例。如若輕易開放關口、取消隔離，那麼內地的境外輸入隱形病人會否流入香港，增加香港的防疫的壓力？這些問題都需要科學家回答，尤其是傳染病學者和公共衛生學專家。社會各界即使有經濟等合理憂慮，也不可掉以輕心，對開放關口等措施要持謹慎態度。

另一方面，香港社會更應該意識到，此次對內地「封關」更加暴露了香港長期存在的經濟結構問題。以服餐飲、旅遊、購物等服務類商家為例，過於依賴內地遊客，以及整體產業結構單一的問題在此次疫情的衝擊下暴露無遺。根據專家研判，疫情將會持續逾年，香港的部分行業已經不可能不轉型。且即使疫情結束，內地居民也難以立刻改變如今的消費習慣，不可能立刻恢復往昔來港旅遊購物的頻率。這種只想著吃老本的思想，無異於飲鴆止渴。此次疫情暴露了過去經濟結構弊端的痛點，正是忍痛化危機為轉機的好時機。正如我們早前指出，香港應盡早推動產業改革，擺脫如今產業機構單一的模式。