【新冠肺炎】外國月亮未必特別圓　謹慎應對第二波疫情

新冠肺炎疫情在全球爆發，近日歐美地區尤為嚴重。港府周二（17日）向全球所有地區（除內地、澳門、台灣）發出紅色外遊警告，呼籲市民如非必要儘量不應出遊。港府又同時宣布由周四（19日）凌晨起所有入境香港的人士須隔離14日。不少在外港人得悉新安排後，「用腳投票」決定回港避疫，無疑值得港人與社會反思。另一方面，隨着疫情威脅漸漸由內地轉至國外，香港亦必須繼續堅持做好防疫工作，避免第二波爆發。

林正財引述政府專家顧問團成員、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，英、美留學生返港後，應與家人分開住14日，由其中一方暫住酒店。（資料圖片）

兩個多月前，內地武漢剛爆發新冠疫情，不少港人擔心香港會被內地疫情所波及，又認為港府遲遲不對內地封關，其中經濟較富裕者選擇自己或送子女出國避疫。確實，社會上不少名流士紳、公共知識分子視英、美等國為西方文明的燈塔，公民質素優異可靠，有知名專欄作家更經常撰文稱讚英國為「優質民族」。除此之外，普遍人都認為英、美地區的醫療技利先進，醫療系統可靠，即使發生疫情也可以輕鬆應付。就在2019年，約翰霍金斯大學（Johns Hopkins）的研究，為全球各國應付傳染病爆發的能力進行評分，美國和英國分別以83.5及77.9分位列第一、二名。

歐美輕視疫情危機

然而，疫情在歐美相繼爆發，不單只各國政府應對措施緩慢令疫情擴散，西方社會民眾亦普遍對疫病威脅顯得不甚關心。例如很多西方人對疫情認識甚少，不單出外甚少戴口罩，亦不打算停止公眾活動。而且，英、美等地的醫療系統也不如研究所指出般可靠。或許英、美等國在醫療科技上確有優勝之處，但醫療系統根本未有準備好應付大規模爆發，很輕易會出現超負情況。

隨着國外確診數字不斷上升，英、美等國惡化至意大利疫情的程度很可能只是時間問題，原本在外地或往國外避難的港人亦不得不重新審視「哪裏才是最安全」的問題。近日大批港人從英國等地趕航班回港，甚至出搶機票的情況，顯然是以行動回答了此問題。港人「回流」避疫的現象，也頗值得香港人反思某些過去一直先入為主的認知——西方社會是否真的如一些人想像中的美好？疫情之初，西方社會不斷恥笑中國的政制引致疫情失控，當中的一些批評固然值得中國反思和改進，但同時疫情發展亦反映了西方社會自身存在不少問題。有人提出崇拜西方不是「崇洋」，而是「崇優」，但現在我們似乎也應該重新認識何謂「優」。

香港防疫工作儘管有些瑕疵，但整體尚算不錯，社會毋須妄自菲薄。香港經驗得到世界認可，有賴的是香港社會全體的功勞，當中包括了政府採取的防疫措施、醫護及不同專業的努力、以及市民配合。網上有人標榜香港防疫成功「全靠」某些人的努力，顯然是以偏概全，只是急於認領功勞，忽略了此乃所有人共同努力的成果。疫情蔓延全球，從外國回來的港人都是高危一種，有可能引起第二波疫情，此時社會應該努力放下立場對抗，團結一致對抗疫情。