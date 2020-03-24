【新冠肺炎】示威者與警方都須各「行」一步

過去一周香港的疫情又再轉差，確診數字已突破300宗，未來兩周將是香港疫情最嚴峻的時刻。隨着新冠肺炎的威脅愈發嚴重，社會應該放下鬥爭，合力同心抗疫。過去周末兩日，示威者藉着紀念「7.21」和「陳彥霖去世」分別在元朗和將軍澳聚集，其間堵路和發生警民衝突。這不單不能解決社會問題，在當下更影響到抗疫工作的成效。在當下嚴峻的情況下，示威者和警方雙方都應該藉着疫情機會偃旗息鼓，思考如何化解暴力與仇恨。

去年反修例期間，示威陣營利用一些日字和事件團結人心、持續抗爭，包括一些標誌性的日子如「6.12」金鐘警民衝突、「7.21」元朗白衣人襲擊事件、「8.31」太子站事件等，也包括了「周梓樂」和「陳彥霖」兩位被認定為抗爭去世者的紀念日等。隨着示威動能轉弱，小部分堅持暴力路線的極端分子轉向製造炸彈、炸藥等近似恐怖主義的行為。而另一方面，主流示威者為了不讓抗爭「自然消滅」，不斷借着紀念這些日子，走上街頭違法抗爭。

然而，這很可能只是為了示威而示威，甚至不惜挑起事端。再者，正如陳彥霖母親也表明不希望女兒之死被政治消費，示威者在這些「幾個月紀念日」上街，到底多大意義？只怕會淪為「到時到候」的行禮如儀，公式化地與到場控制秩序的警察發生衝突。在疫情威脅之下，示威者應該靜下來思考，如何將街頭運動轉化作真正的政治訴求。正如我們一直以來也反對政府粗暴修例、支持改革監警制度，但同時反對暴力示威。香港需要的不是暴力而是社會改革，各界均應做實事推動社會進步。

同時，警方在化解雙方衝突亦必須再多做一點。警員越矩濫權的行為是刺激反修例運動的重要原因。當示威者出現違法行為，警方固然應該執法；但同時，如果有警員違規失當，警方亦必須嚴肅處理。直至本月初，投訴警察課共接獲1,678宗投訴，當中569宗「須匯報投訴」需將調查報告交予監警會審核；而警方至今完成的139宗個案當中，21宗需要「全面調查」。很多時候，違規警員只是遭訓斥，而未有更進一步的後果。示威者犯法可能要面臨法律責任，但警方違規卻往往只遭訓斥，這亦予公眾律人以嚴，待己以寬的感覺。在疫情之下示威稍息，警方要慎思如何改進投訴與問責機制，整頓綱紀，化解警民之間的仇恨。

為了全民防疫，警方和示威者都應該靜下來。而當他們退讓一步，反思自己的做法和出路時，便為真正的各「行」一步，甚至可以推動社會行前。