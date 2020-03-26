【新冠肺炎】隱形病人風險高　政府須加強監測內地抵港者

政府上周四（19日）對外地入境者實施強制檢疫令，抵港者須配戴電子手帶作14天的居家檢疫。然而，政府目前只將手帶應用於來自歐美地區者，而從內地抵港者則只須向政府分享實時位置，毋須配戴智能手帶。目前資源有限，當局須按風險決定手帶分配，固然不無道理，但亦不代表從內地返港者全無風險。政府檢疫部署須以科學為依歸，尤其因為無病徵人士亦可傳染新冠肺炎，當局長遠必須補足資源，完善居家檢疫安排，杜除社區傳播的機會。

資源有限 訂立優次有理

過去一周，政府運用電子手帶監察居家檢疫成效備受批評，特別是檢疫人士剪斷、甚至直接戴着手帶擅自外出，而政府未能及時得知阻止，其中主因之一為電子手帶並無內置通知機制，故手帶若遭破壞政府不會即時得知。政府未來會開始使用藍牙手環，檢疫者若手機太遠或剪斷手環，其應用程式將會通報當局，料可堵塞漏洞。政府解釋藍芽手環存貨只有1萬條，當初因機場入境人流過多，如今人流回落才有條件逐步改用。

當局25日起向從歐美抵港的居民，改派有藍牙的電子手環，令他們難以離開檢疫居所。（梁鵬威攝）

但無論舊式手環或是藍芽手環，政府只應用於海外來港人士上，內地來港者的檢疫則只依賴手機通訊程式分享實時位置，做法被批未有一視同仁。政府因為事先未有好作準備，以致手環數量有限，導致派發手環須有優次先之分。在藍芽手環供應有限下，政府優先將手環用於來歐美地區人士檢疫上，也是以風險為本，畢竟近日歐美地區確診數字暴增，相對上內地的疫情愈見受控，政府沿用一直以來對內地回港人士的檢疫安排，即主要靠賴分享實時位置、人手突擊巡查等方法監察，不無道理。

政府對內地來港者檢疫鬆懈

不過，政府對內地來港者的檢疫始終鬆懈。誠如不少專家所言，雖則內地公布的新增確診數字很低，但卻未有將無病徵、而檢測呈陽性者計算在內，而據中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌表示，醫學研究證實無病徵感染者可傳播病毒，甚至會出現二代傳播，可見政府不能對從內地抵港者掉以輕心，尤其是來自內地「高危」地區的人士。隨內地城市逐步解封，過去已漸有湖北省地區滯留港人輾轉回港，而港府今周亦包機接回超過500名滯留人士回家，政府即使無改一般內地抵港人士的檢疫安排，但最少須加強對曾滯留湖北省人士的檢疫措施。更何況，抵港的滯留人士數目有限，政府理應有能力優先分配藍芽手環於其檢疫工作上。

再者，即使藍芽手環數目有限，舊式手環始終仍有應用價值。舊式手環未能於遭破壞時即時通報政府，造成監察檢疫的重大漏洞，但毀壞掉的手環始終可作為證據，日後供政府檢控違反檢疫令人士，故舊式手環可起一定阻嚇力，政府大可在藍芽手環有限、且檢疫人數眾多的情況下繼續使用，直至新式手環供應到位為止。粗略估計，政府當初指已購入6萬個電子手環，迄周三（25日）已派發3.2萬條手帶，餘下2.8萬條中有1萬條為藍芽手環，那麼政府最少有1.8萬條舊式手環可供利用。而截至本月24日為止，3月從內地抵港的人次為6,547人，即平均每日272人，數字著實不高，政府大可於從內地到港人士的檢疫上應用舊式手環，勝於不作為。

政府須正視漏洞所在

歸根究柢，只靠賴手機通訊程式分享實時位置的監察效率有限，居家檢疫的成效最終還看市民自律，這才是社會憂慮政府未能一視同仁的核心所在。有剛從惠州返港完成檢疫的港人反映，她曾在隔離時拒絕分享實時位置，其間政府人員亦只有上門檢查三次，足見未有手環協助下居家檢疫效率之低。然而，被問及為何不對內地回港人士使用電子手環，政府資訊科技總監林偉喬竟以內地人使用的Android電話沒有配置Google Play，故安裝相關程式困難為由解釋，卻是教人咋舌。

政府必須重新檢視對從內地抵港人士的檢疫安排，短期內可按現有手環的存量，適當利用舊式手環加強檢疫。但從科學角度來說，政府要防範疫情於社區爆發，必須穩固對任何潛在帶菌者的檢疫工作，故港府長遠上必須資源及行政上作出改善，盡快加購藍芽手環，確保所有接受強制居家檢疫者均可配戴。