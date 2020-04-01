【新冠肺炎】「落後」的古巴　不容忽視的醫療外交

全球新冠肺炎疫情未見緩和，多地醫療體系更陷於崩潰邊緣，大多國家自顧不暇，更遑論是顧及家門外的疫情。目前中、俄兩個大國行有餘力，能在疫情仍繼續抱有國家彼此的共同利益，推動醫療外交。但原來遠在加納比海、長年被美國封鎖的古巴，同樣在此刻踏入國際舞台，肩負起抗疫急先鋒的國際職責。

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截至周三（4月1日），人口逾1,100萬的古巴共錄得186宗新冠肺炎確診病例、六人死亡，情況遠較鄰國巴拿馬和多明尼加樂觀。在全球醫療人員和物資短缺時，古巴難得行有餘力，繼續抱有半世紀前建立的醫療國際主義，四出派遣醫療人員支援抗疫工作。據安道爾的衛生部指，一行39人的古巴醫療團隊已在周一（29日）抵達公國。在此之前，夏灣拿更已派出團隊到意大利、委內瑞拉、尼加拉瓜、格林納達、蘇里南，牙買加和伯利茲，協助多國對抗新冠肺炎。

古巴四出相助

出口醫療服務能成為古巴的經濟產業的引擎之一，背後亦有其遙遠的歷史成因。早在1960年古巴革命後一年，該國派出一支醫療隊伍，到訪剛遭受大地震影響的智利協助救援；三年後，夏灣拿再派遣醫療人員，幫助剛從法國獨立的阿爾及利亞建立醫療體系。雖說1960年代古巴仍是百廢待興，但其醫療服務一支獨秀的表現，其實是1959年卡斯特羅在革命時期，視免費醫療為普遍人權的善政之果，同為日後的醫療國際主義奠定了物質基礎。

隨後半世紀，由於古巴在美國經濟封鎖下遭國際社會孤立，醫療外交便成了夏灣拿與他國互動的主線。例如，同屬革命政黨出身的查韋斯上台後，古巴便開始「出口」醫務和教育人員到委內瑞拉，以換取低於市價的進口石油，同時古巴亦在南非、巴西、厄瓜多爾和卡塔爾等地成立設常駐醫療團隊，以購取外匯收入。據泛美衛生組織（Pan American Health Organization）的統計，單是2005年至2017年期間，古巴的醫療團隊已向21個受天災和流行病影響的國家提供幫助，包括2014年西非爆發的伊波拉疫情，惟國際社會卻一直忽略古巴在醫療方面的貢獻。

獨有的醫療優勢

不過古巴出口醫療服務的形式，也不是其他國家能輕易「仿效」。有不少人權組織過去曾指責，夏灣拿的醫療外交是基於剝削其醫療人員，同時也有報道指，該國駐外的醫療人員經常只能獲得10%至25%的議定工資，其餘則據稱被當局扣起。這或許能解釋為何2006年至2016年期間，有多達七千多名醫療人員在執行任務期間叛逃。

儘管天下並無免費午餐，政治家亦非教宗，在「去全球化」的抗疫大環境中，夏灣拿也有剝削之嫌，但其貢獻亦遠較不少發展中國家為多。一如上月18日，一艘載有數名新冠肺炎患者的英國遊輪，慘遭多個加勒比海國家連環拒絕靠岸要求後，卻只有古巴願意伸出援手，讓680名乘客從首都乘搭包機返國。縱然古巴醫療外交的聲譽絕非完美，但單純在對抗新冠肺炎的疫情上，國際社會理應給予古巴應有的掌聲，而非繼續屈服於美國的壓力下，無視其對國際社會的貢獻。