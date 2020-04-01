【新冠肺炎】接回滯留外地港人的應有準則

繼接回滯留湖北、鑽石公主號郵輪的香港居民後，政府亦表示將安排專機接載滯留秘魯港人的回港。隨着新型冠狀病毒（COVID-19）的擴散，這樣需求會否陸續有來？從不同地方接港人回港的難度不盡相同，方案、安排亦可能會有所差別，政府須有原則和規劃。

受疫情影響，秘魯自3月16日至30日封關，國際旅客的海陸空交通暫停，期間數十港人於當地受影響，更有滯留當地港人因感染新冠肺炎去世。截至本周二（31日）中午，入境處共接獲91名滯留秘魯港人的求助。然而早前香港社會對是否要出動政府包機接回秘魯港人卻猶疑不決。

反對接回秘魯港人的觀點主要有二。其一在於政治原因。新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀接受《香港01》查詢，直言藍營對於有部分滯留秘魯港人在當地展示「光復香港」旗幟感到不滿，「建制群組好嬲」甚至說「不如叫佢哋去搵英國大使館幫手啦」。其二在於有市民認為，部分滯留秘魯的港人不顧疫情風險於三月出發外遊，自私自利，須為自己的行為埋單，而不是讓社會共同承擔其任性的後果。

秘魯進入緊急狀態，街上有軍人駐守。（資料圖片／受訪者提供）

摒棄政治偏見

疫情發生後，各國政府呼籲勿將病毒政治化，疫情無國界是人類社會的共同難關，應攜手共度。因此，當考慮是否要接回外地港人時，不應基於對方的政治立場而產生情緒，左右判斷。而至於坊間有人認為滯留港人應為自己的行為負責一事，則要考慮方式方法和時機。在滯留港人面臨生命健康威脅的時候，我們不能僅通過臆測其滯留外地的動機，就決定不伸以援手。當局可以先將他們接回，但需自付費用；或另立規矩，對不顧外出又要政府接回的港人另收款項等，不用「一刀切」關上他們的逃生門。

是否接回滯外港人不應基於受助人的人品、政治立場等，更應該從可行性和保障個體安全等層面出發。比如，秘魯與香港沒有直航航班，接回秘魯港人的安排難度遠較接回湖北滯留人員大。然而也並非完全不可行。台灣方面就早早克服了困難，接回兩批滯留秘魯的台灣旅客。第二班包機更有空位「順道」接載日本、馬來西亞、新加坡及美國等國滯留當地的84名旅客。因此，這件事也提醒港府需提升這方面的行動力。

隨着疫情日趨嚴重，海外港人求助的案例將不斷發生。如今與香港沒有直航的北非摩洛哥同樣因疫情鎖國，37名港人受困。在此後將陸續發生的此類求助問題上，香港社會和政府提高行動力，摒棄政治偏見，謹守以人為本的原則。