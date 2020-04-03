市區重建可助地區「脫貧」嗎？

統計處公布2019年區議會分區劃分的人口及住戶統計資料，其中最為注目的莫過於各區的住戶入息中位數，觀塘連續第三年成為入息中位數最低的分區，可見其地區貧窮問題嚴重。不少人認為觀塘人口老化、公屋數量過多為貧窮的主因，由此看來市區更新或許是地區脫貧的良策。但本港市區重建以興建豪宅為方針，勢必促成嚴重仕紳化，所引致的問題或許較貧窮更為嚴重。

地區經濟 觀塘繼續包尾

根據統計處數字，去年本港740多萬人的住戶每月入息中位數為28,700元，按具體分區來計，灣仔以每戶月入44,100元繼續蟬聯最富有區域，觀塘則以22,500元連續三年排行榜尾，緊隨其後的為深水埗，住戶平均月入僅24,300元。對照政府去年底發表的《2018年香港貧窮情況報告》，地區入息中位數與貧窮情況大致相若，其中觀塘同樣為最貧窮的分區，在福利政策介入前貧窮人口高達27％，遠高於全港平均貧窮人口20.4%。

第18位：觀塘區，住戶每月入息中位數為22,500元，較2018年升500元。居於自置居所比率：30.9%。（資料圖片）

不少人相信，人口老化、公屋過多為觀塘地區貧窮的主因。觀塘的住戶年齡中位數為44歲，其中有18％為65歲以上，較全港中位數17％為高；區內有高達35條公共屋邨，數目冠絕全港，截至去年底居住逾37.7萬人，佔全區約65萬人口的六成。故在人口老化、基層住戶眾多下，地區貧窮較為嚴重。

地區活化v.s.仕紳化

理論上，地區貧窮會造成不少問題。比如說，地區人口消費力不足，不少商店、甚至服務因而難以設立，這尤其易見於本地樓齡較高的公共屋邨商場，其商鋪與新式屋邨商場有着明顯對比。區內配套難以滿足年輕家庭，長遠上亦加強年輕人外遷的推力，導致社區有機會更見衰落。另外，政府亦須就老化、貧窮社區投入額外的資源，例如社福服務。

換言之，地區貧窮可視為失去活力的後果，市區重建能否為社區脫貧的出路？作為香港第一代的「衛星城市」，觀塘除了遍布公共屋邨外，市中心一帶充滿不少樓齡達50年的樓宇，可料未來重建規模會愈來愈大。按理說，市區重建能為地區增加私樓比例，有助更多年輕、收入較高的住戶遷進。事實上，近年觀塘區多個新盤入伙，例如2013年油塘的「Ocean One」及2014年觀塘重建項目第一期「觀月·樺峯」，該兩年觀塘的每月入息中位數分別上升了8.7%及8.6%，較全港上升7.3%及5.4%為高，可見新盤入伙可在表面數字上改善地區住戶經濟狀況。

然而，本港的市區重建向來被詬病為以盈利主導，重建項目多為天價豪宅，實非普羅大眾容易負擔。重建後社區面貌全非，搬遷進來的全為中、高收入的仕紳階級，明顯與現時觀塘龐大的老化、基層人口形成強烈對立。目前市建局項目「觀月·樺峯」的呎價可逾2萬元，而觀塘市中心重建項目的餘下數期將於未來數年竣工，市建局近年又已於觀塘恒安街展開全新項目，估計未來在新樓落成以及「起動九龍東」的發展下，觀塘市中心將全面市紳化，屆時附近一帶的設施只會發展更多類似apm的大型商場，實非為市中心外圍的基層服務。市區重建無疑可改善觀塘的社經狀況，惟過分的市紳化亦會造成富人與窮人更明顯的分野，老化的公共屋邨人口只會更形孤立。

不能將貧窮怪罪公屋

更根本的是，藉人口遷入地區而「脫貧」，本質上卻不等如改善貧窮、甚至滅貧。市區重建根本無改原本人口的經濟狀況，受影響的業主或許藉賠償於原區或他區重新置業，但基層租戶（特別是舊樓的劏房戶）就只能遷至原區剩餘的舊樓單位，甚至遠走他區，直至輪候得公屋單位為止，故即使市區重新為地區「掃走」低收入人口，並不代表真正滅貧。若以為觀塘、深水埗因公屋數量過多，應停建公屋、增建私樓，才能解決地區貧窮，實屬無稽。

貧窮問題與宏觀的社經發展息息相關，單從地區層面出發無法解決。更何況政府時常強調公屋脫貧的功能，故將地區貧窮問題怪罪於公屋並不恰當。當然，這並不代表改善地區經濟並不重要。只是，如果市區重建要改善地區經濟，又不要讓社區一味走向仕紳化，市建局的重建方針予以配合就顯得相當緊要。以觀塘為例，政府應考慮未來於觀塘重建更多資助房屋項目（如居屋），讓社區居住更多中等收入的階層。另外，平衡地區的住戶經濟光譜雖然重要，但亦不代表社區要全然拒絕增建公屋。有見市區公屋供應有限，政府須考慮將來資助市區重建公屋，讓基層也能居於市區空間。