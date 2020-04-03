小巴公路直線飄移　馬路炸彈由機制拆除

近日網上流傳影片，周三（4月1日）一輛44A小巴載客途中突然左搖右擺，切雙白線後又靠近高速橋邊石壆，駕駛路線有如「直線飄移」，車上乘客尖叫大哭，但司機疑似神智不清，不為所動。期間有人上前搶軚控制小巴、有人打開車門，場面混亂。警方周四（2日）以涉嫌危險駕駛拘捕一名57歳小巴司機，亦已扣留涉事小巴檢驗。

交通警在屯門西鐵站小巴總站尋獲涉事小巴。（鄧栢良攝）

最好及早驗身

影片曝光後，網上不少「冷氣軍師」指摘乘客大呼小叫，又指不應搶軚、開車門、高速公路不能停車等。姑勿論乘客做法是否正確，「冷氣軍師」想象乘客在面臨生死之時可以沉默緊扣安全帶，也未免強人所難。同要藉此反思的是，為何司機神智不清仍然能上班接載乘客。

涉事司機今年57歲，尚未達到要按年續牌驗身的年紀。根據法例，凡年滿70歲或以上的車牌持有人，須每隔一至三年續牌，並遞交由註冊醫生所簽署的「體格檢驗證明書」供運輸署審批。政府以70歲作為門檻，從今次事件看來可能值得檢討。

運輸署統計數字顯示，2018年本港本港有2.3萬名司機涉及交通意外，其中60至69歲者有3,737人，70歲或以上者則有520人。數據與2014年相比，60至69歲、70歲以上兩組司機的意外率分別大增39%與76%。香港理工大學2018年時也曾進行研究，結果發現測試者年紀愈大，應對行人橫過馬路、前車急速煞停等突發事件的反應能力亦愈不理想。

雖然身體狀況因人而異，年齡不一定反映健康程度，但從60歲後意外率較高的結果所見，政府應該將按年續牌的要求推前至60歲前甚至更早執行。今次事件幸好沒釀成慘劇，但不保證乘客每次都能幸免於難。政府應該趕在意外發生之前，改革職業司機續牌制度，讓更多職業司機接受身體檢查，既保障乘客安全，也確保司機健康。

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職業司機體檢 應由政府資助

需要改革的不止是按年續牌的年齡要求，續牌時的健康檢查細節，也值得政府研究收緊。司機經身體檢查後，由註冊醫生所簽發的「體格檢驗證明書」上，只有「建議可參照檢查範圍」，例如視力、聽力、精神狀態，協調能力等，但未有強制規定須檢查的項目，血壓、血糖檢測，或司機的認知能力等都不在強制要求之內。而且證明書僅要求醫生以口頭對答填寫，司機的身體以及精神狀況是否適合駕駛，未必能在證明書上如實反映。

從司機角度出發，隨驗身項目增加，伴隨而來將會是高昂的驗身費用。職業司機收入有限，費用將為其帶來負擔，職業司機的空缺也可能因而大增，但要將司機驗身完全納入公營醫療體系，又無疑向現時瀕臨爆煲的公院「加壓」。因此，政府應考慮資助合符年齡要求的職業司機，每年提供一定資助，讓職業司機每隔一至三年到指定私家醫院接受檢查。交通意外一宗嫌多，在公路上左搖右擺的小巴，相信沒有港人會願意搭上。