九巴研雙向分段收費　助新界西擺脫「壟斷」

九巴宣布，為紓緩市民交通費用的負擔，特別是在同區上落車的乘客，決定在新界西推動可行性試驗計劃，計劃於屯門、元朗及天水圍等地區內20個巴士站裝設八達通讀卡器，讓乘坐長途路線的短途乘客在這些車站落車後拍卡，便可退回部份車資。分段收費便利短途乘客，除減少其車資外，更變相增加其短途交通選項，這特別對在屯門、元朗及天水圍等地居民幫助大，試驗計劃實為社會樂見。然而，上述計劃亦非無弊端，九巴須仔細研究。

試驗計劃值得推行

九巴表示，經過審視一系列因素，如整體巴士網絡發展、轉車站配套、個別路線的客量分布等，未來將於元朗、屯門及天水圍等地方進行試驗計劃，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，乘客在該站落車後拍卡，便可退回部份車資；計劃暫時涵蓋18條路線。舉例說，來往屯門良景邨至葵芳路線58M全程收費9.4元，若乘客日後於屯門市中心附近的華都花園下車，在加裝的讀卡器拍卡後，可自動將部份車費退回八達通內，假設退回5.1元，其短途車費即為4.3元。

九巴表示，劃在元朗、屯門及天水圍等地方，在約20個巴士站裝設八達通讀卡器，短途市民在該站落車後拍卡，便可退回部份車資。首階段計劃涵蓋18條路線，具體實行安排及時間，須待運輸署審批。（資料圖片）

車資按車程長短比例徵收，短途乘客自然能節省更多車費，而且此舉能為短途乘客增加可替代的交通選擇，除了增加其通勤彈性之外，理論上更可為不同交通模式間引入適度競爭，長遠對區內交通服務質素、收費等均有良性影響，而且，巴士公司亦有機會因引入分段收費開拓短途乘客的市場，故可謂是一石二鳥。九巴試行的屯門、元朗、天水圍等地區，多年來區內交通更是被港鐵壟斷，市民除輕鐵、西鐵或港鐵接駁巴士以外，幾乎就無其他可行交通手段穿梭區內、以及來往屯元天，若區內長途巴士路線均設短途收費，可為居民拓展港鐵以外重要的短途交通選項。由此可見，九巴試驗計劃值得鼓勵，運輸署原則上亦應予以「綠燈」。

雙向分段收費問題不少

嚴格來說，現時九巴並非不設分段收費，諸如不少長途路線均設單向分段收費，即乘客若在指定方向的特定路段（如路線中、後段）上車，乘客可享有分段收費，不用繳付全程車費。而上述九巴的試行計劃乃雙向分段收費，指乘客不論是在路線首段或末段上車，都可按下車時的路程長短支付車費。

雙向分段收費優點不少，但現實上卻是知易行難。雙向分段收費一度盛行於乘客須向售票員買票乘車的年代，惟隨一人操作、上車付款及八達通等的巴士收費模式改變，雙向分段收費因執行複雜因而淘汰。其實九巴曾研究以八達通技術實施雙向分段收費的可行性，惟因有需要於落車處另裝處理器，這有機會引起運作上的困難，如乘客提早拍卡以致收費不準確、乘客質疑車資收費時的處理問題等，九巴過去長期只於少部分新界路線提供以現金支付的雙向分段收費。

即使在2013年九巴於北區推行「區域性模式」巴士路線重組計劃，有更多的路線（包括原來設有以現金支付分段收費的路線）可以八達通作分段收費，乘客只要在特定車站下車前再度於上車處拍卡，便可得到部分車資回贈，變相實施雙向分段收費。然而此方法問題可想而知，乘客除了須特地要求司機拍卡以獲分段優惠，更有機會因車程繁忙、車廂乘客過多時無法上前再次拍卡，甚至再次拍卡本身亦會被批評為阻礙行車、上落客，可見九巴過往的雙向分段分費弊病不少。

九巴擬在巴士站上設置八達通讀卡器，將乘客補回車資差額、實行分段收費的工作從車廂中「抽出」，無疑既方便，又可減省對行車效率的影響。不過，此方法並非無弊處，首先九巴只會於特定車站上安裝讀卡器，以屯元天三區來算，每區平均僅得七個車站將會設有讀卡器，意味短途乘客並非能於所有短程車站均能領取車資差額，大減分段收費的靈活性，以及九巴作為短途路線交通工具的吸引力。但如要大幅於更多巴士站上安裝讀卡器，九巴公司願否投資又是另一回事。另外，短途客的交通需求或會影響長途路線的行車效率，比如在屯元天區內好些前往市區路線中，不少於繁忙時間已經客滿，短途客的在存或會排擠長途客更逼切的交通需要，九巴實有必要於試驗計劃中研究改善上述問題的方法。

屯門、元朗、天水圍輕鐵主導、巴士為輔的原意卻漸變成鐵路服務獨大的情況。（資料圖片／鄭子峰攝）

擺脫壟斷需新路線

不少市民期望屯元天交通有望改善，九巴分段收費有望增加市民的短程交通選項，但以長途路線應付短途客的需求始終並非完美。一來正如上述，短途客有機會影響長途路線的行車效率，二來長途路線於非繁忙時間的班次疏落，亦未必能應區內客的交通需要，如要徹底打破港鐵於新界西交通的壟斷，長遠上亦有巴士、小司公司研設全新區內、跨區路線。九巴長遠理應參考是次計劃的數據，再考慮長遠新界西的城市發展與交通需要，積極發展區內的全新路線。就此政府亦應積極協調，從而多元化新界西的交通網絡。