【新冠肺炎】「追責中國論」會否引發三次大戰？

新冠肺炎疫情在世界各國爆發，多國都發布緊急命令並推行不同程度的封城。疫情除了已造成超過8萬人死亡外，經濟活動停頓也造成無法估計的經濟損失。包括美歐等主要西方工業國疫情都非常嚴重，近日這些國家內開始浮現各式各樣「追責中國論」，主張要用不同手法向中國追討疫情損失。

雖然「追責論」現在還只是「口水戰」的程度，然而在西方民粹爆發及政客推卸責任的操作下，「追責論」亦非不可能兌換成真正的政治行動。各國「甩鍋」甚至要追責中國，在中方看來無疑於現代版本的「八國聯軍」，定必以強硬手段反制，屆時全球局勢想急速變得不穩定，沒有人能排除引發「熱戰」的可能。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3月25日也回應會否要求中國賠償的提問時，指會留給國會來決定，（Reuters）

追責論有如「八國聯軍」

疫情對西方發達國家造成大量人命與經濟損失，不少國家的政客或群體提出要向中國追討責任。「追責論」者，美國固然是一分子，此外例如澳洲也有政客指出可以沒收有中國政府背景的企業在澳財產作為賠償、英國有保守派智庫指要將中國告上法庭追討賠償、歐洲各國也零星有政客呼籲「追責」。他們的理據不外乎兩類：一指中國初期隱瞞疫情，二指中國公布的數據造假，誤導世界。

就隱瞞問題而言，儘管中國初期對疫情況可能有所隱瞞，但中國在1月初已通知世衛新病毒，1月20日亦承認病毒人傳人，甚至在1月23日封鎖武漢全城，疫情嚴峻已經不言而喻，從香港社會的緊張反應亦可見一斑。由武漢封城到歐洲疫情3月大爆發，此一個多月間，西方不單看到內地如何用極端手法抗疫，也看到日、韓、新加坡、香港、台灣等周邊地區如何應對疫情，但他們自身的防疫準備不多，還多番恥笑亞洲人的防疫做法。結果到西方國家爆發後，將問題集中歸咎於中國隱瞞，說法實難成立。

至於造假論，數據永遠存在定義與統計的問題。即使中方有段時間不計算沒病徵的陽性檢測者，也有對外公布其統計準則。有些人認為中國「造假」，原因單純是疫情在西方如此嚴重，中國「絕不可能」只有這麼少。這種講法無視了韓國、台灣、香港地區的數據。韓國的病毒檢測率更是全球頂尖，但至今確診不過一萬多宗。中國周邊地區除了日本外，很多都馬上採取積極防疫政策，才是疫情得以控制的主因。西方國家一直不做防疫，到了病毒已大規模傳播才猛然醒悟，數據自然難看。

第三次世界大戰

「追責論」雖然說服力有限，但西方政客百般宣傳，加上民粹主義的烈火又在疫情所造成的經濟困境下更為強化，「追責論」會否由現時的「口水戰」升級為實際行動，目前難以斷言。假如西方各大工業國果真集體向中國追討責任和施壓，這種行為無疑會被中方視為現代版的「八國聯軍」，最終很可能會導向世界局勢發展的最壞方向。因為中共政府多次強調中國要走出過去百年的民族屈辱，面對西方的無理要求，他們必然會反制。

例如，如果西方國家針對當地華企甚至沒收其財產，不單只中國的跨國投資和企業將會大規模撤走，更會製造寒蟬效應，令各國的企業撤回本國以減低風險。同樣，如果美國取消中國的美債，亦會產生寒蟬效應引起世界性大規模的美債信用問題。美債一直被視為最安全的投資工具，也是維持美元霸權的重要根本。假如美債出現問題，世界很可能將會大亂。

這些情況除了會引起世界經濟大蕭條，也會造成如同冷戰一般的兩大陣營對峙格局。一方面是參與追討中國的西方工業國，而另一方面則是中國及長期被西方資本主義所剝削的發展中國家。就像1930年代美國引起的「關稅戰爭」一樣，加上經濟大蕭條的背境，地緣矛盾一旦處理不當，便可能引爆衝突，一旦擦槍走火，後果不堪設想。