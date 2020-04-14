工會申請兩年升100倍　老闆真的害怕嗎？

新型冠狀病毒持續肆虐，本港各行各業經營困難，不少上班族或要放取無薪假、甚至停薪留職等疫情過去，工人權益備受社會關注。就早前政府發放第二輪防疫抗疫基金，行政長官林鄭月娥回應傳媒時表示，認為正在本港活躍的工會能夠代僱員出頭，對於僱主私自濫用補貼並不擔心。或許依靠一點「企業良心」，部分商家可能會與員工共渡時艱，但工會本身能否如特首所言左右企業決定，社會仍不宜過度樂觀。

無奈受客觀條件所限，工會之路並不平坦。（資料圖片）

工會「牙力」足夠嗎？

緊接去年社會運動，大批全新工會湧現，周日（12日）勞工及福利局局長羅致光在其網誌上交代新工會的登記申請情況，單計2020年頭3個月申請已達1578宗，對比2018年全年數字增長近百倍之多，表示已增12倍人力跟進，但要處理海量申請依然難度極大。過去為港人忽略的職工會因社會運動重新獲得關注，當中固然很大部份是政治動機，但工會在保障勞工權益的作用，在疫症之下僱員權益受到挑戰之時，顯得尤其重要。諸如無薪假安排、僱主會否肥上瘦下等，有如雨後春筍的工會本應可以捍衛勞工權益。

無奈受客觀條件所限，工會之路並不平坦。雖然本港勞工受《基本法》保障，享有結社、集會、遊行、示威的自由，亦擁有組織和參加工會、罷工的權利，不過同屬勞動三權的「集體談判權」自主權移交後便遭工聯會等黨派廢除，至今未見重新立法曙光。欠缺集體談判權，工會有如無牙老虎。

根據目前法例，資方既無承認工會的必要，而在勞資談判桌上，法例亦無限制其框架、規則，其談判結果亦欠約束力。而且根據《僱傭條例》，法例甚至要求職工會的會員或職員在「適當時間」參加該職工會的活動，意指「工作時間以外的時間」，或「其工作時間以內的時間，而按照與其僱主或任何代表其僱主的人所議定的安排，或得到其僱主或任何代表其僱主的人給予的同意，容許在該時間內參加該等活動」。不僅勞工的談判權益欠缺法律條文支持，連職工會活動都被要求在工作時間以外進行，甚至須徵得僱主同意。工會要在「疫市」捍衛勞工權益，前路難上加難。

政府以及當時有份取消勞工集體談判權的政黨，是時候痛定思痛，反思過去工會不受重視的原因。（資料圖片／高仲明攝）

新工會浪潮 政府應支持

過去工會「牙力」欠奉，本港法例對僱員參與工業行動的保障不足，制度缺陷令僱員失去參與、組織工會的動力。一方面參與工會不代表可以與資方談判，又不代表可以抵禦資方的無理條件。縱然《基本法》條文列明員工享有罷工的權力，但個別員工參與工會活動後，因為其他理由而遭解僱的例子仍屢見不鮮。僱員自身難保，員工之間噤若寒蟬，一提工會便忌諱老闆追究，更遑論親身組織、發起行動。在新工會浪潮備受關注的同時，政府以及當時有份取消勞工集體談判權的政黨，是時候痛定思痛，反思過去工會不受重視的原因。

工會若能為僱員出頭，社會固然樂見，但到實際執行並不如特首所言容易，尚待政府加以支持推動。緊接去年社會運動，不同行業職工會有如雨後春筍，政府及不同政黨應重新推動「集體談判權」的立法，確切保障《基本法》下包括罷工在內的勞工權益。而對於新工會的登記申請，勞工及福利局更應全力協助，加快申請處理進度，積極跟進個案，甚或由政府協調，調配更多人手以在合理時間內處理申請，讓合資格的新工會可以盡快投入服務，共同為勞工權益出一分力。