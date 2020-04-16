群雌並起爭副總統之位　民主黨兩翼合流存懸念

美國民主黨總統初選雖然已大局底定，將由老將前副總統拜登擔綱，硬撼現任總統特朗普，上演一場「特」「登」之爭，但此場提名戰仍未結束，黨內各路人馬近日方才磨拳擦掌，為拜登身旁之副總統人選而來。由於拜登早已明言將找女性為其競選拍檔，因此多名女將都爭取曝光機會，盼得此美國第二把交椅之位，場面好不熱鬧。

由於拜登已年屆七十有七耄耋之年，而且腦袋不太靈光，外界猜疑他若於年底大選勝出，能否勝任兩任共八年任期。因此不少評論將拜登形容為看守總統，其副手將很可能成潛在接班人，於下屆頂上。這令民主黨副總統候選人之位變得異常重要。而拜登遲遲未有定案，亦令副總統人選開始呈激烈爭逐苗頭。當中最踴躍者，莫過於前喬治亞州眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）。她於2018年中期選舉因於紅州喬州競選州長，更與共和黨對手時任州務卿肯普（Brian Kemp）咬得甚緊，最終須重新點票才僅以些微票數落敗而一夜成名。艾布拉姆斯於接受訪問時毛遂自薦，自詡為絕佳之副總統人選，稱自己花了25年時間鑽研外交政策。如此自我推銷引來熱議。

美國中期選舉拉票：奧巴馬又前往關鍵州份喬治亞州，為民主黨候選人艾布拉姆斯巴（Stacey Abrams）站台，期間二人互相擁抱。（美聯社）

沃倫毛遂自薦

不過艾布拉姆斯於初選期間並未有支持拜登，反而收取億萬富豪彭博500萬美元為之站台，惹起爭議。另一位躍躍欲試者為初選參選人之一之麻省聯邦參議員沃倫。沃倫於日前表態支持拜登，翌日便稱自己將會接受拜登之副總統提名，但卻引來進步派陣營反彈。本來初選期間南卡羅萊納州一役後，溫和派候選人紛紛讓路支持拜登，沃倫卻對坊間要求其退選之要求充耳不聞，令其與桑德斯雙雙落敗。其後沃倫終於退選，卻不表態支持陷於苦戰之戰友桑德斯，亦令進步派支持者不滿。現今沃倫姍姍來遲終於表態，卻毫不掩飾其對副總統一職之欲望，也加深進步派對其背棄運動而圖換取拜登內閣中一官半職之印象。

另一位初選參選人加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris），則是主流媒體力捧之副總統人選。相比起艾布拉姆斯地方議員之履歷，賀錦麗穿梭於華盛頓官場，人脈甚廣亦深得金主信賴。相比起沃倫富人稅、拆解科技巨企等之進步派主張令華爾街孖沙極力反對，賀錦麗政綱溫和、立場靈活，能夠跟拜登無縫交接，加上其律師及檢察官出身及少數族裔身份，符合民主黨主流崇尚精英、鍾情身份政治之口味。另外，密歇根州新任女州長惠特默（Gretchen Whitmer）亦榜上有名成為黑馬。惠特默因此場抗疫之戰頻頻曝光，亦惹來特朗普陣營「招呼」，稱其發副總統夢不如專心抗疫，特朗普更批評其針對自己，稱其為「那密歇根的女人」。

與此同時，令人引頸以待的前總統奧巴馬終於現身，拍攝長達12分鐘之短片表態支持拜登。他力銷拜登誠懇謙卑、關懷有禮的品格，以及從政經驗及領導能力，十多分鐘一氣呵成論述完整，令人不得不跟拜登自疫情爆發以來一直藏在家中鮮有露面，每逢現身皆辭不達意，忘詞失語之尷尬作對比。加上早前奧巴馬於「超級星期二」前夕幕後發動黨內機器，動員前下屬蜂擁現身支持拜登，更私下致電布蒂吉格（Pete Buttigieg）勸其退選，一手將拜登垂死之選情挽救過來，日前又有報道指奧巴馬於桑德斯退選前四度跟其會面，私下勸退桑德斯，凡此種種令人懷疑究竟是拜登在選總統，還是奧巴馬在選總統？

被稱為「女版奧巴馬」的參議員賀錦麗（Kamala Harris），曾公開支持左翼味道極濃的「綠色新政」。（Getty Images）

舊班子回朝?

奧巴馬稱拜登已推出史上任何大黨中最進步之政綱，又承認美國就算是在大瘟疫前已清楚需要真正的結構改變。然而奧巴馬羅列之種種政策，全民醫保變成了公共醫保選項、「綠色新政」成了新綠色政策、大學學費及學債全免變成低收入人士豁免，所謂史上最進步政綱只聞其聲不見其影。況且奧巴馬2008年選總統時亦是以公共醫保選項為政綱，最終其奧巴馬醫保卻成為了高不成低不就之半桶水方案。桑德斯於退選後一周內便表態支持拜登，卻並未換來拜登政策上之任何妥協。難怪連桑德斯競選陣營之新聞團隊亦發聲明與桑德斯劃清界線，稱其不會表態支持任何人。進步派亦對拜登缺乏熱無情，若奧巴馬、拜登繼續口惠而實不至，將難以打動進步派領袖支持。

總統大選尚未正式開鑼，民主黨已熱衷於分餅仔遊戲。除副總統之位外，若早前傳媒流出之拜登內閣名單屬實，即布蒂吉格將以退選換取駐聯合國大使或商務代表一職、摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）擔任財長、彭博出任世界銀行行長、前奧巴馬國家安全顧問蘇珊賴斯執掌國務院，此即意味着若拜登勝選，往後四年將由前奧巴馬內閣及華爾街共管，此場大疫帶出之變革警號將會再一次被無視。當然此張名單已遭拜登團隊極力否認，亦很可能因為疫情而大幅改變。然而要一窺拜登在白宮之美國國策走向為何，日後副總統提名花落誰家想必亦可帶來點啟示。