巴西總統怒炒衞生部長　抗疫須以科學及人命放首位

新型冠狀病毒疫情一波接一波，歐洲雖有緩和迹象，其他區域之蔓延卻剛開始。南美大國巴西於周三（15日）錄得疫情爆發以來新增3,508宗確診個案之單日紀錄，總計至少30,425人染病，1,924人死亡。疫災嚴峻，極右總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）卻陣前易帥，怒炒衞生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta），引起全國震怒，多地更爆發示威。有「巴西特朗普」之稱之博爾索納羅一直不滿曼德塔強硬之抗疫措施，憂慮會拖垮經濟，此次辭退曼德塔，可謂在經濟與人命之間選擇救市不救人，為巴西抗疫戰佈上陰霾。

曼德塔本為醫生，並於中部城市格蘭德營（Campo Grande）擔任衞生部長而展開其從政之路。其於2010年得到農業財閥支持而晉身國會，並致力反對左翼工人黨總統羅塞夫（Dilma Rousseff）之政策，包括提倡引入古巴醫生到巴西偏遠地區行醫之「更多醫生計劃」（Mais Médicos），因而一直為國內自由派不滿。然而其於此場抗疫戰中大出風頭，主張強硬之社交距離政策得到巴西人廣泛支持，風芒畢露直接對博爾索納羅構成挑戰。博爾索納羅亦大唱反調，鼓勵巴西人繼續上班如常生活，更炮轟各州州長之隔離令，並直指該等措施將摧毀巴西。對此全國27州州長幾乎皆違抗中央，更與博爾索納羅隔空互轟，令博爾索納羅形勢更為孤立。

博爾索納羅一直樂於將自己打造成「熱帶特朗普」。（路透社）

特朗普與巴西特朗普

博爾索納羅此場大龍鳳，自然令傳媒跟早前其同樣陷入與各州民主黨州長互轟之偶像特朗普作比較。從一開始各州政府及聯邦政府爭奪抗疫物資、民主黨州長投訴特朗普未盡其責任，到雙方為解封權力爭論不休，特朗普更稱總統有絕對權力（total authority）重開各州，向州政府施壓皆惹來自由派媒體大為反彈。而自由派媒體亦不斷炒作特朗普跟聯邦政府首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）互有心病。特朗普早前力銷以抗瘧疾藥物羥氯喹（Hydroxychloroquine）醫治新冠病毒，但福奇於記者會上對此抱以懷疑，即遭特朗普打斷。特朗普早前更轉貼一個呼籲辭退福奇之貼文，雖然其後否認有解僱福奇之意，更稱讚其工作並指會聆聽其意見。

不過凡此種種已令外界對兩人不和傳聞繪形繪聲。特朗普被描劃成只欲盡快復工不理國民死活，只信直覺不理科學之偏執狂，而福奇則為管治團隊中為科學及理性說話之明燈，跟特朗普形成強烈對比。因此當周四特朗普推出解封指引，迅即遭自由派猛轟其急欲重開經濟。不過若然仔細翻看指引內容，只有於連續14日皆出現下跌趨勢方可啟動三步曲逐步解封，更應於解封前準備好充足測試計劃，以防出現因測試減少而確診數字下降之錯誤。指引亦重申解封建基於各州各縣之各自情況，由各州州長決定，此跟之前特朗普跟州長爭奪下解封令之權力大相逕庭。指引亦得到福奇等專家加持，跟其巴西老友博爾索納羅不可理喻之行為，明顯不盡相同。

此解封三步曲亦跟瑞士政府同日推出之解封措施類似。瑞士近日疫情亦出現減退迹象，上周五（10日）為止更錄得218宗單日新增個案，為3月12日以來之新低。瑞士政府宣佈將於4月27日起分三步曲陸續解封，第一步曲將解封髮型屋、按摩店、紋身舖等有身體接觸之商店以及恢復醫院正常運作；5月11日起之第二步曲將為初中及小學復課及重開所有商店及街市；面6月8日之第三步曲將擴展至高中及大學，以及重開博物館、圖書館、動植物園等休憩空間，並取消所有限聚令，此計劃將視乎各階段之成效、壓診及死亡數字、醫院病牀供應等作考慮因素。此三步曲非同時間放寬一切隔離措施，亦可隨疫情發展隨時修正，做法值得各國效法。

美國國家衛生研究院院長福奇（Anthony Fauci），負責回答有關公共衛生和科學的問題。(REUTERS/Leah Millis)

三步曲解封指引

美國之三步曲解封指引雖與瑞士相似，然而仍遭到自由派猛轟，可見其針對特朗普之憎惡已蓋過理性客觀之評論。尤其美國正值選舉年，兩黨政爭正酣，就連惠及全美國民之經濟援助方案，亦因兩黨討價還價而於國會幾經波折。而為此特朗普亦應付上同等責任，其不屑與人為善之好鬥本色，令整場抗疫戰中對立爭吵之聲不斷，抗疫工作高度政治化，對於應對疫情往往事倍功半。甚至有特朗普支持者組織起來，稱民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）之居家令損其生計，於密歇根州首府蘭辛市（Lansing）堵路示威。作為年底大選最重要之搖擺州份，密歇根州將會爆出更多政治事件，但此對於該州抗疫工作是好是壞實在難料。

政治凌駕科學、經濟凌駕人命，此場全球大疫令人見識到各國政客之陰暗面。瑞士等歐洲國家經歷千辛萬苦，終於得見曙光。而美國疫情雖然比歐洲嚴重，亦開始有緩和迹象，然而政治問責及爭拗將仍長期持續。至於博爾索納羅在巴西疫情尚未消退時，怒炒衞生部長令國民對其抗疫信心大打折扣。倫敦帝國學院之數學模型顯示，若不採取任何手段，巴西將有110萬人染疫死亡，只有猛烈措施方可將死亡數字壓至4.4萬人。接任曼德塔之泰希（Nelson Teich）稱巴西將會慢慢解封，又稱自己跟總統意見完全一致，令人憂慮巴西抗疫戰前景。此場疫情正反映政治乃眾人之事，政客政策不僅國民日常生活，更可操縱生殺大權。執此國家重器，為政者實在任重而道遠。