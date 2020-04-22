【新冠肺炎】「限客令」撤銷　長貧仍難顧

食物及衛生局周二（21日）公布，自23日起將撤銷餐廳「限客令」，餐廳只准半滿的限制將會取消，惟每枱食客之間仍須保持1.5米距離。雖然餐廳的營業空間看似擴闊，但對本身舖面狹窄的小店而言，限客令撤銷的所遇困難仍遠比連鎖集團為大。政府雖已推出基金幫助食肆，但在疫症之下「授人以漁」，才是治本之道。

23日起，餐廳「限客令」將會撤銷。（資料圖片／歐嘉樂攝）

小店老店深陷「疫境」

撤銷「限客令」後，餐廳座位之間仍須相隔1.5米，所以對空間有限的小店分別不大。西環某茶餐廳負責人向《香港01》表示，本身可以坐約30人的店面，目前最多也只能開四枱做約十多位客人生意，生意額較平日大跌三成，每日營業額僅達千元。反之對大舖而言，取消半滿限制後餐廳只須保持餐桌距離，可容納客量亦將較小店為多。小店應對疫情可謂受限於先天不足，在窄小空間內要做足防疫措施，對生意影響之大不能輕視。

而且在疫情之下，對於以前從未加入網上外賣平台的老店、小店而言，經營也顯得更加困難。目前部分上班族在家工作、地盤因疫情停工，甚至至有公司因生意轉差而毅然炒人，午市生意首先受到打擊。加上市民與朋友聚會減少，外出用膳的意欲降低，以往客似雲來的晚市生意都前途難保。

市民減少外出，網上外賣平台順着疫情彈起，突然成為不少食肆的主要收入。Deliveroo自去年12月起，三個月時間內訂單數目錄得三倍增長。政府推出限聚令後，Foodpanda上架的餐廳數目急增四倍，住宅區訂單亦增加五成。外賣平台能減少市民與他人接觸，理應可以在疫市期間為餐廳開一扇窗。

「限客令」推行情況

+ 6 + 5 + 4

救市不忘授人以漁

自疫情以來，政府對餐飲業便推出多項救市措施，例如代出糧五成，或按舖面面積獲發資助等。救市措施可以讓商戶捱得一時，但如衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，巿民要有心理準備今次疫症「會是漫長戰爭」，戴口罩及保持社交距離等都有機會變成常態。餐廳要擺脫疫情影響，似乎尚要一段時間。政府庫房縱多但仍非無限，不可能長期支付食店薪金，所謂「長貧難顧」，政府在救市同時也應協助業界尋覓出路，讓網上外賣成為餐廳的另一生計，授人以魚不如授人以漁。

誠如創新及科技局前任局長楊偉雄發表的網誌指出，餐飲業可以利用資助開拓網上外賣餐飲服務，不過創科局在呼籲之外仍可多行一步，主動協助有意加入各大外賣平台的店舖。部分老字號因為技術所限，或未能在網上平台分一杯羹，局方不妨向餐飲業界推廣市民常用網上平台。甚至局方可考慮與旅發局合作，推出應用程式介紹本港食肆，再與外賣平台合作推廣本港特色食店，為一眾老店謀求出路。

讓食肆渡過難關、保住飲食業工人就業，固然是港府當下的重要任務。但在疫症之後怎樣緊隨疫症期間業務電子化的餘波，如何令經濟重回軌道，也將是港府的管治學問之一。