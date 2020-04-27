「外資撤出中國」現象的三個問題

全球疫情雖然嚴峻，但卻阻止不了各國之間的明爭暗鬥，「外國撤出中國」這個近年「老是常出現」的說法也再炒熱。近來，受到疫情波及的美國和日本都醞釀着要支持本國企業撤離中國的計劃。據《彭博社》引述，日本政府月初針對疫情所推出的財政支援中，22億美元用於資助日本企業分散生產線到東南亞或遷回日本。消息一出，美國的白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）亦指美國應仿傚此舉，甚至要替美國企業出資回國建廠。一些看淡中國的評論紛紛指疫情過後，外資就會空群撤走，令中國大受打擊云云。要了解到底外資會否撤出中國，我們可以從三個問題入手。

問一：美國能一呼百應嗎？

坊間很多針對中國的評論往往有一個前設：就是一旦美國開始針對中國作出動作，發達國家都會跟隨美國的步伐，仿佛美國只要振臂一呼，便會一呼百應。然而，這種論述雖然不斷出現，至今卻鮮有例子證明。2018年中美爆發貿易戰，當時就有評論提出美國展開增加關稅的貿易戰，發達國家都會配合向中國增加關稅。美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）更指要將美墨自貿協議內的「毒丸條款」（即如果該國與「非市場經濟地區」有自貿協議，美國可以取消協議）擴充至所有國家。然而全球圍堵中國這一論述終歸只是雷聲大，雨點小，「毒丸條款」一事至今更是不見縱影。

庫德洛（Larry Kudlow）呼籲美國政府協助想離開中國的美國企業。（網絡圖片）

諸如美國封殺「華為」、美國停止向世界衞生組織撥款等，剛開始時都有論述指會有一呼百應之效。但假以時日，我們不難看出今日之美國在國際局勢上的影響大不如此，只是「無兵司令」。美國要保護自己的利益，甚至露骨地打出了「美國優先」的旗號，但基本上不能說服那些曾經的盟友完跟完全相信跟它也符合自己的利益——對歐盟、日本、韓國來說，保住美國的霸權對他們有什麼實際利益？國際關係有句不朽格言：「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，美國無法以「利」說服盟國，發達國家亦不會單只因為「意識形態」便呼應美國圍堵中國的號召。

問二：美國人願意買美國貨嗎？

以疫情為契機推動產業回流的想法，很可能沒有什麼效果。年初中國爆發疫情之初，一些外資跟隨西方主旋律認為中共政權產生風險，也許因此考慮遷出中國避險。但數個月下來，中國處理疫情取得成效，反而西方國家應對疫情未能稱善，美國和日本的防疫政策更可謂是一塌胡塗，以疫情為契機遷出中國能以成理。日本貿易振興機構（JETRO）廣州事務所在4月初對300多間日企進行調查，僅2.9%回答「以此次為契機討論轉移」，另外5.4%回答「原本就在討論轉移、但因此次情況而加速」，總共也不過8.3%，比起2月相同調查得出的15.2%明顯要低。

中國內地作為「世界工廠」，吸引大批國際企業到來設廠代工生產。惟新冠肺炎疫情令各界再次反思供應鏈全球分工的製造業模式。（Getty Images）

影響企業選擇於什麼地方生產商品最大的原因是成本。企業要考慮到生產成本、與銷售地的運送成本、關稅和非關稅貿易壁壘等各種，最終追求將其利益最大化。而對於消費者而言，價格雖然並非唯一，但也是非常決定性的因素。中國製造的一台小型冷氣機賣200美元，但同一台美國製造的則賣接近500美元，但兩者的質素差距可能並不明顯。要美國的消費者買「美國貨」只能訴諸「愛國」情操，現實是大部分消費者仍然選擇較便宜的中國貨。要不然，美國製造業也不會在過去二十多年不斷流失。在商言商，即使美國真的為企業提供資金幫助將製造業遷回美國，如果搬遷後長期營運無利可圖，那這種資助成效很有限。

美國等先進地區已長期依賴中國製造，不少對中國有長期的貿易逆差。貿易出現逆差意味着美國人現在生產的貨品不足以供美國人現在的消費，必須從中國等外地進口。如果美國要消除逆差，甚至乎變成順差的話，那要麼美國人將來能消費的商品會減少，又或者美國人將要增加工作量去維持原本的消費。無論如何，企業是否遷回美國，最終看的都是盈利和消費者的意願，並非美國政府主觀地提出「遷回美國」便能一蹴而就。

問三：中國如何應對成本增加？

當然，這並非說中國沒有企業遷出的壓力。事實上，中國的勞動成本在過去的二十年間不斷上升，中國貨的價格優勢正在減低。在貿易戰之前，就陸續有外資企業準備遷出中國去到東南亞設廠。貿易戰爆發後，一些企業為了迴避關稅又加速了遷出。整體而言，這是中國不斷發展下必然出現的結果，要理性看待。

北京提出要全面建立小康社會，中國的勞動成本上升大方向不可逆轉，故此早晚必須面對外資會遷出的情況。隨着中國經濟實力的發展，其出口必然會下降，只要外資離開中國並非一窩蜂式，中國是有充分的時間可以慢慢適應這個改變。展望中國經濟發展的未來，企圖阻止企業遷出是違反常理的，根本不切實際；要維持中國經濟發展的動力，中國必須更好地優化其內需市場。

中國擁有14億人的龐大內需市場，只要能持續發展，一方面可以減少對出口過分的依賴，另一方面也可以吸引更多看上中國市場的企業留在中國生產。故此，當下中國最關鍵的經濟議題並非企業遷出中國，而是如何能夠刺激內需市場。