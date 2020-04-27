馬時亨真的懂得教育嗎？

近年年輕人行為愈見激進，不少人將此歸咎於教育問題。教育大學現任校董會主席馬時亨周日（26日）出席電台節目，批評近年年輕人未懂尊師重道，認為有需要加強品格教育，同時亦質疑近年通識教育在實行上出了問題。然而馬時亨不但忽視年輕人躁動的成因，對通識教育的批評更是籠統，未能實事求是地指出課程具體上的問題。這種「離地」批評對社會教育年輕人是好是壞，答案令人憂慮。

馬時亨周日在商台《政好星期天》節目中表示，未來只會續任教大校董約八個月，因希望出任其女兒成立的「品格教育協會」主席。他認為，自從早年出現教大民主牆事件，有學生在民主牆上貼上針對教育局副局長蔡若蓮喪子的字句，以及在去年社會運動中，有學生向大學校長撒溪錢、以粗口頂撞師長等，自己就此感到十分傷感。他質問尊師重道精神何在，強調學生若只是成績優異，卻在品格上不合格，始終難以對社會做出貢獻，故認為有需要在社會推廣品格教育。

在位者須反躬己身

學生涼薄地諷刺喪子高官、以激烈態度、行為對待師長等行為，無疑不能接受，但年輕人向來也有較為偏激的一撮，單從此例推論出年輕一代存在品格問題，無疑有嫌以偏概全。舉例說，去年反修例風波中，中大教長段祟智被學生惡言冒犯、甚至撒溪錢，大學師生關係教人擔心，但不少學生經與校長深度對話後，也願意齊聲就冒犯行為公開致歉。

從中大學生與段祟智的關係也可見，起初學生對校長的「離地」態度大感不快，批評校長未能體會學生處境和需要，惟當校長放下身段、聆聽學生心聲，不少學生的態度隨即改變，甚至願意呼他一聲「段爸」。這反映年輕人並非必然目無尊卑，有時良好的溝通和對話，已足夠令他們重拾尊重，或至少沒有惡言相向。馬時亨近年以「我話ok就ok」的態度見稱，他本身是否一個教育工作者的榜樣，能與年輕人良性互動，也實在難以說得準。

別盲目批評通識

另外，馬時亨亦批評中學通識教育近年出現了問題。他雖然指社會問題十分複雜，將社會問題歸結於教育的說法不公道，但認為近年通識教育在實行上、老師方面出了問題，導致與政府當年推行原意有所出入。他認為部分老師可能因自身對社會事件的不快，在通識教育上表現出來；他又透露曾有政府高官向他反映有老師教導方法偏激，認為教師應秉持專業，不應在課室向學生灌輸政見。

馬時亨批評通識教育出了問題時，未能客觀地論證老師藉通識教育有偏頗的情況。老師藉通識教育向學生灌輸政見是否普遍，實需科學研究方得得出可靠結論，馬時亨單憑有政府高官向他反映而作出判斷，未免過於武斷。更甚者，若然老師刻意於教學上發布一己政見，此情況亦不一定出現於通識教學之上，其他學科的老師也可以受社會氣氛影響。若要說此情況尤見於通識課堂上，馬時亨除了須拿出更具體的證據，更應該指出通識課程設計本身有何出錯，方能幫助社會修補「缺口」。更何況，香港去年本來已經在不正常的社會狀況，莫說教師，即便家長也會有一定情緒，可能影響學生，馬時亨又如何肯定是通識科教師而非其他師長的影響？其言論除了流於主觀判斷之外，更是將問題無理據地扣上通識教育之上，實在教人失望。