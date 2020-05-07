【新冠肺炎】Party Room、卡啦OK續關　防疫措施應有標準

本港連續多日無本地確診個案，政府延長防疫措施14日同時放寛部份限制，包括周五（8日）起限聚令由四人放寛至八人，酒吧可在特定條件下重開，食肆每枱人數上限亦放寛至8人。然而不少場所如卡拉OK及派對場所（Party Room）於14日內仍須關閉，不少業界人士及一般市民難免感到不解，連特首林鄭月娥也直認如何放寛也非完全科學。

不論以處所內進行的活動為標準，抑或以特首所認為的「喝醉少少會有一些親密行為」作為界線，政府繼續關閉卡拉OK及派對場所的決定也欠缺充足理據。（資料圖片）

開放場所應有標準

面對疫情，市民不能鬆懈，但持續多日限制措施，已為不同業界帶來營運壓力。近日疫情放緩，是時機讓不同行業暫時回一口氣，可以做足防疫的前提下有限度營運。若本港未來疫情再現傳播風險，政府再推限聚措施時，商戶也能多捱一陣。然而今次政府放寛措施，其鬆緊程度卻欠缺標準。一方面酒吧酒館可以四人一枱、拉遠枱距繼續營業，另一方面同樣涉及聚餐、喝酒活動的派對場所及卡啦OK則繼續關閉。不論以處所內進行的活動為標準，抑或以特首所認為的「喝醉少少會有一些親密行為」作為界線，政府繼續關閉卡拉OK及派對場所的決定也欠缺充足理據。

政府開放措施應有劃一標準，例如考慮處所內的活動，或該活動的傳播風險來決定重開場所。過去曾涉及百宗感疫個案的酒吧業界既於周五重開，卡啦OK、派對房間亦應可以參考酒吧的重開標準，例如為場所設定人數上限，限定每個房間的客人不可多於四人，並要求卡啦OK、派對房間為客人量度體溫，或登記顧客資料方便追蹤病源等。在多個政府下令關閉的場所中，卡啦OK及派對房間與食肆、酒吧的防疫風險相約，政府繼續關閉場所也難為防疫起到更大作用。

在多個政府下令關閉的場所中，卡啦OK及派對房間與食肆、酒吧的防疫風險相約，政府繼續關閉場所也難為防疫起到更大作用。（資料圖片／王譯揚攝）

14日檢討過慢

政府再次宣布延長限聚措施14日，但對於因疫症關閉的不同營業場所，卻是白白交多半月租金，多付半月人工，14日時間對商戶而言並不好過。以派對場所為例，香港派對場地協會會長林漢然接受傳媒訪問時表示，業界在疫症期間一直配合政府防疫措施，但派對場所兩個月內零生意，租金白白支出，業界已經相當難捱。林漢然更表示業內近八成店主計劃甚至已經賣盤離場止蝕。政府再將派對場所的重開日期推遲，無疑為業界雪上加霜。

政府措施應該緊貼疫情相應調整，14日才作改動難言跟上疫情。正如港大微生物學系講座教授袁國勇指出，目前全球都有感染個案，難以跟從連續28日沒有新增個案的標準放寛防疫措施。局方應加快調整防疫措施，例如可在諮詢專家意見後，研究以七日為期檢視商戶營業限制，在疫情控制理想的情況下逐步讓商戶回復營運，加快調整防疫措施鬆緊的應變速度，挽救結業在即的企業。