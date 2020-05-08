樂富連儂牆惹爭議　警隊要小心處理

連月來，社會撕裂及衝突不見平息。周五（8日）凌晨，樂富邨宏逸樓對開連儂牆區域發生打架案。事件中至少7人受傷，10人被捕。傷者包括2名被捕人士及一名男途人。

警方調查尚未有定論。根據傳媒報道，當時約20人帶同鐵鏟、鎅刀、油漆等工具到樂富商場通往橫頭磡邨的行人天橋清理連儂牆。期間，有意見相左的市民喝止清理行為，雙方爆發衝突。有人涉嫌用硬物及利器打傷他人。據報，有街坊慘被傷至甩牙、眼腫，更波及一名男途人。

這事件引起關注及爭議，如警員將被捕人士帶上警車後，盛有漆油的膠桶、一把刀片、一袋生果、數個辣油樽卻留在現場，便有人質疑這是否在「放生」兇手。黃大仙區議員劉珈汶表示，據她所知警方更控告數名輕傷遇襲者「非法集結」，而非早前提到的「公眾地方打鬥」。

現場天橋牆身被油上灰漆。（劉定安攝）

避免事件發酵

縱然事情仍在調查中，下定論仍為時過早。但坊間的諸多疑問一則表達了市民對事件的關注，二則說明過去幾個月，警民信任關係的降低。因此，警方更應嚴謹公正地處理，用行動回應質疑，避免事件發酵成為另一個話柄。

在過去幾個月，警民關係撕裂，支持警察與否亦成為撕裂社會的議題。這都是因為721事件、831事件等處理不善，讓不少市民至今未能釋懷。又如近日傳去年11月11日駕車撞向人群的交通警獲升職、警長涉嫌背後策劃葵涌警署外汽油彈案、警員被檢獲23公斤冰毒等，都令警民信任雪上加霜。

警隊執法的能力和公信力同樣重要，須讓社會心悅誠服。因此，面對諸多質疑打擊警隊公信力的時候，警隊不僅是靠社交平台的澄清，更要以行動重建警隊信譽。而警隊的管理層更需政治智慧，獎罰分明。