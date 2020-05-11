【新冠肺炎】科學證據是中國反駁指控的最有力方法

就新冠病毒（COVID-19）全球大爆發，以美國為主的國家早前包圍中國進行「八國聯軍」式追討，惟近日此政治操作似有所收斂，甚至是「雷聲大，雨點小」。「八國聯軍」追討中國賠償開始失去立腳點的最大原因，是隨着世界各地研究新冠病毒及傳播時，發現愈來愈多不同的證據，甚至動搖了到底新冠是否起源於中國武漢的假設。新冠疫情爆發以來，中國面對西方國家各種各樣不合理的質疑，最終要化解這些質疑不是依靠什麼政治話語，而是切切實實的科學研究。中國要走出「被指控」的困局，只有堅持在科學上自我證明。

美國特朗普政府早前出盡力宣傳要就新冠全球爆發「追究中國」的論述。首先是指控中國淡化疫情，令全世界不及準備，但卻遭到各種疫情時間表反擊。即便中國初期處理疫情有不足及不完善的地方，但無可否認至少在1月23日武漢封城、1月30日世衛宣布新冠疫情為「國際關注的突發公共衛生事件」，距離歐美地區大爆發有一個月有多。歐美國家自己浪費了一些準備時間，在道理上追究中國有點難以立足。

美國總統特朗普堅信新冠病毒很可能是源自於中國的生化實驗室，並明確表示對中國可能展開報復行動。懲罰手段或「多種多樣」，包括制裁北京或收緊兩國間的貿易條件，其它的潛在措施可能包括「取消美國擔負的債務」。（AP）

美國市長自稱或11月患病

為了強化「追究中國」的理性，美國又扔出了病毒是武漢實驗室洩漏的論述。美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧有一段時間不遺餘力地指責病毒自武漢的P4生物實驗室洩漏，並宣稱有「大量證據」。不過就似當年美國攻打伊拉克宣稱有「大殺傷力武器」的證據一樣，這些證據畢竟至今尚未拿出來。洩漏論亦面對理論最大的矛盾是，學界幾乎有共識認同新冠病毒來自於自然，美國軍方和情報部門亦同意此講法。如果病毒來自於自然，即病毒非由實驗室製造，怎麼可能由實驗室洩漏？或許有人會覺得，也許是從實驗室人員從自然得到此病毒，再不小心洩漏。但既然承認病毒本身存在於自然，又如何論證病毒傳播是因為實驗室洩漏而非自然傳播，當中陷入了「循環論證」的邏輯矛盾。

而另一方面，隨着對新冠疫情的研究愈多愈深，不少研究者發現各地可能在武漢爆發疫情前已出現確診例子。例如美國新澤西西州內的市長Michael Melham標出自己有新冠抗體，認為自己11月時曾得過不尋常大病，認為當時自己就是患上新冠。法國有醫院指從去年11月中的血液樣本驗出新冠抗體，可能將法國首例時間大幅推前。同時，日本有科研又從去年8、9月的血液樣本發現新冠抗體。現時，新冠的來源與傳播問題仍然是醫學界一個關鍵研究課題。但隨着這些新的證據出現，不單不要說武漢實驗室洩漏的講法難以立足，甚至連到底是否起源於武漢也未有定論。

美國新澤西州貝爾維爾市長梅勒姆（左一）認為自己2019年11月就感染了新冠病毒，這一言論被中國媒體廣泛報道。他5月5日說，自己沒有說過病毒起源於美國。（Facebook@Michael Melham）

不應跳推去口水戰

由疫情初期開始，中國已面對了不同的的指責。例如最初武漢及湖北封城被批評為剝奪人權、「中世紀」的落後方式；方艙醫院被指是「集中營」等。面對這些各種指控，最好的方法並不是跳推去進行口水戰，而是以務實、科學的態度發挖真相，讓真相成為最有力的證據。疫情傳到歐美地區，多國加入封城之列，「限制自由」的罵聲自然去矣。各國醫療系統不堪重壓，也開始建起自己的「方艙醫院」，那「集中營」的指控亦無疾而終。事實上，各大醫學權威雜誌如《柳葉刀》、《自然》等相繼發文讚揚中國抗疫表現，對改變中國的抗疫形象有很實質的幫助。

當然，並非所有對中國的質疑都不合理。如果這些指控有道理，在科學上能站住腳，那中國當然應該從善如流。面對外國的不合理指控，中國則應堅持以科學為本的論述。近日美媒報道，美國官方打算指控中國偷取美國疫苗研究的資料，似又要發起另一波攻勢。對此，中國最佳的應對方法依舊是做好本分，用科學實事求事地反擊。