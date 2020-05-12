【新冠肺炎】讓「銅芯」口罩回歸科學討論

政府上周宣布免費派發可重用口罩，社會有聲音質疑口罩設計與政府所稱的有差異，又指其過濾抗菌功能亦可能未如理想。有些批評是主觀甚至沒有道理的，但面對那些理性的意見，政府應該虛心聆聽，並以科學作出回應，最重要是讓市民戴得安心。

是否得獎設計本非重點

政府上周宣布向市民派發可重用「銅芯抗疫口罩」（CuMask），並於本周一（11日）開始透過香港郵政上門向已登記市民派遞。然而政府口罩意外地掀起一場「專利」風波。政府上周宣布派發口罩時，指出口罩的專利設計在2017年由HKRITA開發，獲得創新及科技基金資助，更在2018年獲得日內瓦國際發明展金獎，政府特地更於記者會上展示日內瓦發明獎。不過，其後有傳媒發現，上述獲獎專利為於口罩中加入薄磁片製造出弱磁場阻隔微粒，惟政府口罩卻是「以銅防菌」，並非利用以上技術。

（資料圖片香港郵政發言人今日（10日）表示，將會由明日開始「銅芯抗疫口罩」的派遞工作。（高仲明攝）／高仲明攝）

其後創科局聯同HKRITA召開記招解釋，「銅芯」口罩為日內瓦獲獎作品設計延伸出來，故原專利設計與現時口罩實為同源。由於磁石濕水後會變得不穩定及減弱抗菌功能，原來弱磁場設計會導致口罩的可清洗次數僅約20次，而改作銅芯田罩則可增加60次，故特此改良，並會就此申請新的知識產權。另外，HKRITA行政總裁葛儀文指出，日內瓦獲獎作品的設計伸延出來，四個得獎元素包括弱磁場、人體工學、防菌、可洗及重用，故認為弱磁場只屬其中一部分，而其基本設計還在，強調並非要誤導公眾。

從中國國家知識產權局美國的專利文件、HKRITA在2018年奪得日內瓦國際發明展金獎後的新聞稿上可見，弱磁場是獲獎重點，而「銅芯」口罩無利用有關技術，也許會沒那麼吸引。然而，口罩是否屬得獎設計本為其次，市民最大的要求只為盡快有穩定、安全的口罩使用，其實創科局本來毋須刻意口罩設計與獎項的關係，社會也就不用節外生枝。

「銅芯」質疑須以科學回應

此外，「銅芯」口罩的防疫功能也廣受關注。雖然抗疫口罩經測試具ASTM一級防護標準，但理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方認為，銅雖有黏實、殺滅病毒及細菌功能，但他懷疑口罩表面的銅不足覆蓋整個口罩，而且口罩第三層密度亦不高、銅粒子分布亦不均，故不利捕捉病毒，影響消毒功能。他更表示從顯微鏡觀察到，口罩內的銅粒子為納米銅，而非政府所強調的微銅粒，故有機會影響人體健康。

化學博士鄺士山（K Kwong）則委託實驗室測試，指兩者表現同樣遠遜於政府預期。鄺士山被視為黃絲，也有生產口罩，故被視為有利益衝突，但科學測試本身理應沒有立場之分，城大醫學工程學者胡金蓮便認為，相關測試針對的0.3㎛過濾率為多個過濾用具標準的要求，故有一定代表性。

政府使用公帑資助可重用口罩生產，社會當然關注效益，也不排除部分人為批評而批評。面對質疑，最好的回應就是以科學解釋，讓市民戴得安心。誠如傳染病專科醫生曾祈殷所指，上述結果不排除與口罩生產的品質控制有關，政府理應委託機構抽查口罩樣本，測試「銅芯」口罩的安全標準。當愈來愈多市民使用政府口罩時，便是對其信心的最好證明。