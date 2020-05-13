【新冠肺炎】中韓建快捷通道　回復交流新模式？

自新冠肺炎於全球大爆發，多個國家為了控制疫情傳播都爭相限制邊境人口流動。執行嚴格的國家拒絕非國民入境，即使比較寬鬆的也要求非國民入境必須隔離。全球國際旅客大幅減少，大量班機停飛。雖然歐、美一些國家已打算盡快復工，但在疫苗出現之前，國際旅客回復正常仍然似是遙遙無期。據中國外交部引述，本周一（11日）中韓兩國建立便利兩國人員來往的「快捷通道」正式啟用，首批200多名韓國急需赴華人員享有便利安排。未來，中韓這種互相認證的「快捷通道」有可能成為國際交流階段性回復的一個參考方式。

全球多國疫情尚非常嚴重，美國、俄國等國每天仍有過萬宗新增確診個案，但有個別國家忍耐不住經濟停頓已準備重啟國內經濟。這種情況下，加上疫苗尚未面世，重啟國際交流仍然是危機重重，隨時引發下一波疫情。

中、韓兩國的疫情較早爆發，引起國際關注。然而，由於兩國積極應對疫情，一方面加強病毒檢驗，而且實施各種方式阻止病毒傳播，疫情已受到控制，每日新增的本地感染一直維持低水平。雖然首爾梨泰院近日出現夜店群組，但當局亦迅速追蹤患者及監控。若然韓國沒有第二波大爆發，兩個疫情受控的地區通過良好的溝通，促成人員可以更便利來往的制度，在疫情肆虐的當下無疑值得關注。

仁川國際機場，首批適用中韓「快捷通道」的200餘名韓國急需赴華人員啟程。（中國外交部）

正如中國駐韓國大使邢海明所言，中韓「快捷通道」是「摸著石頭過河」的機制，是人類克服疫情所制的一個重要嘗試。首階段只有200餘名韓國人赴華，主要為急需交流的人員，與商務、物流、生產和技術服務有關。如果「快捷通道」能持續在防止疫情抗散與恢復交流之間作出平衡，那將來有可能會成為疫情下國際交流的基礎。一方面中、韓兩國可以分階段擴充人員交流，甚至最終回復一定程度的旅遊業經濟。

另一方面，「快捷通道」的經驗也可以成為雙邊或多邊恢復國際交流的一個模式。未來，疫情受控的國家和地區，可以積極連絡，建立相互認證機制及標準，以盡快回復一定人員交流。如果更多國家參與，更可能成為一種新的國際交流常態，對經濟和社會也能起舒緩作用。