警方邀約傳媒組織見面　破冰關鍵在專業

周日（10日）母親節當晚，多名記者在採取示威活動期間被警方粗暴阻礙，引起不滿。警方翌日透過警察公共關係科總警司郭嘉銓代行，向記者協會、攝影記者協會、新聞工作者聯會及新聞行政人員協會致函，邀請加強溝通並就問題研究建設性方案，政務司司長張建宗可參與其中。這是近一年來警方與傳媒關係劍拔弩張中，難得的破冰之舉，然而這是否足以解決問題？

過去一年，警方與傳媒的關係可謂日漸惡化。自去年6月反修例運動爆發，多次出現警察和傳媒記者的衝突場景，包括禁止記者跟進，用胡椒噴霧驅散以及拘捕記者等行為。而在周日的旺角驅散行動中，警察再次包圍及截查多名記者，要求他們蹲下及舉起證件，並向著警方攝錄機讀出個人資料，再次引起傳媒界強烈不滿。明報工會更形容為「行刑式施襲、侮辱式對待」。七個傳媒工會發聯署聲明，緊急約見警務處處長鄧炳強，並要求警方遏止警隊針對記者的歪風。

記協主席楊健興(左二)曾於2019年7月份聯同多個傳媒工會發起靜默遊行。(大學線授權使用/林倩茹攝)

鄧炳強：情況不理想

周日事件中較惹爭議的，是警員禁止記者攝錄被截查的過程，及要求他們蹲下及舉起證件。相比於警方過往一貫強硬的反對口徑和回應，警務處處長鄧炳強翌日出席區議會會議時被問及事件，代表警方承認了警方在執法中的一些問題，稱留意到傳媒業界與前線警員在示威現場執法及使用武力的情況有意見，形容星期日晚傳媒在旺角的經歷和情況不理想。鄧炳強更罕有地邀請四個傳媒組織會面商討，希望就雙方能在互相尊重、體諒基礎上，保持良好關係，加強合作。

其實去年反修例風波期間，記協曾就前線記者受到警方多次阻撓及攻擊做出多番投訴，但警方和政府均一直未有回應。記協去年9月提出公開會面的條件後，政務司長辦公室的會面商談邀請便再無下文。如今溝通或能重啟，可謂「遲到」好過「不到」。

有記者在採訪期間遭胡椒噴霧噴中。(資料圖片)

傳媒聯絡隊協調採訪

然而，能否真正破冰仍要看後續。警方和傳媒之間仍有許多嫌隙，記協在周二（12日）便表示「信中未有承認警隊的錯誤，亦沒有向受害記者道歉」，對此表示遺憾。

要根本解決問題，一方面傳媒採訪不能阻礙警方的執法行動，另一方面警方在執法時也要合適而專業地對待前線記者。即使有些記者的確阻礙了警員行動，但警員也須依照規例、專業執法，而非阻止所有記者採訪。警隊亦設有傳媒聯絡隊，理應在示威現場協調傳媒採訪，讓他們與警員能在互不阻礙對方的情況下各司其職。

不論是警民關係抑或警媒關係，站在警方的角度來看，最好的方法還是嚴以律己，在執法中謹守警察通例，專業地對待記者傳媒；站在傳媒的角度看，當然也要正視警方執法的需要，以溝通達至互諒、合作。