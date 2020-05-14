【新冠肺炎】美國推卸責任　暴露能力危機

本周二（12日），美國貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在接受媒體訪問時，指總統特朗普「花了三年建成最有力及美麗的經濟，但中共60日卻摧毀了它」。納瓦羅說這番話自然有其政治盤算，其目的是配合共和黨人借追究中國推卸處理疫情不當責任的「戰略」，「扮受害者」的戰術對這些受眾起到一定的政治作用，但另一方面卻無疑於變相承認特朗普政府無能保護國家經濟安全。在新冠疫情爆發後，不少呼聲指要將生產線撤離中國以避開風險，但當疫情發展下去，到底什麼國家有領導能力對抗疫情等重大突發事件，對於眾多大企業而言可謂不言而喻。

美國如此脆弱？

納瓦羅指總統花了三年建立的美好經濟被中國60日內摧毀，政治目的明顯，是意圖配合共和黨整個以推卸和追究中國去轉移政府應對疫情不力的政治策略。一方面，特朗普政府內的大員指責新冠病毒自武漢實驗室洩漏，另一方面，國會內共和黨積極推動賦予總統「懲罰」中國權力的法案，旨在轉移美國國內視線，但特朗普政府不斷在整場疫情中扮演受害者的政治把戲的觀眾並非只是那些支持他的政治右翼。

納瓦羅的「60日破壞論」其實只是「扮演受害者」策略的一例。但這種策略除了對那些本身特朗普的支持者以外，卻有嚴重的問題。先不論責任到底是否在中國，美國身為全球最大的經濟體、擁有公認最先進的醫療資源和科技、也有經營多年的情報網路和國家安全經驗，怎麼竟然在60日內就這麼輕易被擊潰？這難度不是反映特朗普政府根本無力保衛「國家安全」嗎？

疫情已是美國經濟上行的最大障礙。(AP )

特朗普政府上台後動，致力建立強人形象，打着「America First」的旗號，以「國家安全」之命推出包括美墨圍牆、收緊移民政策、以至於中美貿易戰等一系列極具爭議的政策。特朗普在把自己塑造成「強人」這方面的確頗為成功，但新冠疫情特朗普政府的各種失策和失當，卻恨恨地將其「打回原型」，讓世人一窺其處理重大危機的能力。當然，美國經濟有強大實力，新冠疫情即使嚴重也不可能真的摧毀其經濟，不過到底他有多少能力卻是盡現於明眼人之前。

資金無分國界

特朗普的推卸中國策略即使果真能欺騙選民，甚至最終令其順利當選，但眾多國際大企業卻不不能這麼胡塗看不懂問題所在。疫情最初在中國爆發時，當時的確有企業思考是否要將生產鏈遷離中國分散風險，甚至相信西方媒體論述，認為疫情爆發是中共體制問題所致。各個在2月、3月間對中國外企所做的調查也可以印證到這點。

然而，疫情不斷發展，一些想法和假設不斷被打倒。歐、美各國應對疫情失當，大大打擊了疫情爆發是「極權體制」所致的講法。中國極其嚴格的防疫政策雖然一開始令起不少企業不滿，但當這種嚴格政策證明是控制傳播所必需，加之中國成功控制疫情並重啟經濟，也證明了這種「長痛不如短痛」的極端做法更有效率。這些都會影響到企業最終怎麼理解「整場新冠疫情」到底有何意義的問題。

在這個「資金無分國界」的年代，最終決定企業要如何選擇的並非那些政治話語，而是最切實的能力和利益問題。各國應對新冠疫情的表現恰似一場能力考試。著名對沖基金橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）在新冠爆發後在網站發表了一系列題為「轉變中的世界秩序」（The Changing World Order），就很有意思地寫道：「美國與中國應對這場危機的不同，將會影響到世界秩序的轉變」，而中國「很可能將會變得更加強大」。