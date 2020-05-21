特朗普裁撤五監察長　破壞常規只為政治報復？

美國政壇又爆出醜聞。最近數周白宮都在周五深夜，當各大新聞頻道人員放周末假期，觀眾亦對新聞不感興趣之時，宣佈極富爭議人事變動。最近六周白宮已辭退五名監察長，包括交通部的貝姆（Mitch Behm）、國防部的芬恩（Glenn Fine）、衞生及公共服務部的格林（Christi Grimm）、情報機構的阿特金森（Michael Atkinson）、國務院的利尼克（Steve Linick）。總統特朗普此舉引起軒然大波，尤其是當利尼克正調查國務卿蓬佩奧及其家人有否涉嫌濫用特工服務之際將之辭退，更引起民主黨人政治報復的指控。

在美國政制下，監察署於聯邦至地方層級的各國部門中設立，其職責為辨識、審核、調查該行政部門中的任何欺詐、浪費、濫用、舞弊、不當行為，為維持政府部門的良政善治及杜絕任何貪腐行為至關重要。然而被裁五名監察長中，大部份人皆曾跟特朗普有過節，如阿特金森曾將「通烏門」的告密者轉介至國會，最終引致國會彈劾特朗普。格林曾上月曾發表報告指新型冠狀病毒試盒嚴重短缺，惹來特朗普反駁。利尼克則正調查蓬佩奧涉嫌濫用一名國務院員工，替其夫婦辦理私人事務，如領取外賣、接送其家犬等。

在此瓜田李下又正值選舉年之際，特朗普的舉動自被指控為公器私用、政治報復。非政治出身的特朗普上任以來，已不斷辭退不少官員，又安插自己家族成員如女兒伊萬卡及女婿庫什納出任公職，被指為當美國國政當成自己的家族生意，其隨意罷免官員的行徑，又被認為是當成自己仍在主持真人騷《飛黃騰達》。然而特朗普不可能不明白其裁撤此批持異議的監察長，正正是製造寒蟬效應，削弱此些獨立機關的監察能力，其任命副總統彭斯的親密盟友卡德（Stephen Akard）取代利尼克，更有安插親信，削弱監察長獨立性之嫌。

5月15日，林鄭月娥回應監警會報告，政府演講廳背景用「香港的真相」幾個大字。（余俊亮攝）

監察機構的形象重要

其實公職任命從來都容易惹人質疑，故此更須謹慎，保持公道形象。在特朗普治下的美國以外，以公務員制度及監察機構為傲的香港，近年亦出現類似爭議。2012年梁振英上台後，被質疑在各個公職安插「梁粉」。如最近因財困問題而鬧得沸沸揚揚的海洋公園，時任主席盛智文亦質疑其因曾在選舉時支持唐英年而不獲梁振英續任。負責監察警方的監警會以往會委任如黃碧雲、梁繼昌等民主派或鄭承隆等中間派人士，隨他們任期屆滿後，近年政府未再委任民主派或中間派人士，現時的副主席清一色由建制派議員出任。其中一名副主席張華峯更指警員不展示編號是為了「執法無後顧之憂」，獨立及中立性便惹爭議。

獨立監察機構本應公正不阿，萬一被社會質疑其遭清洗及安插親信，公信力及監察能力自然每況愈下，令社會對政府愈發不信任。政治有所謂「觀感即現實」，獨立機構的公正形象尤其重要。再者，萬一監察機構真的失去制衡力量，對於政府尋求良政善治及杜絕濫權貪腐行為，自然也愈走愈遠，最終只會形成社會不穩的怪圈。

美國在總統特朗普無視程序及傳統的專橫作風下，公私不分，視社稷國政如一己家務，而大大削弱政府內部制衡的監察能力，對於良政善治行穩致遠，無疑是弊大於利。要令一直行之有效的監察制度及獨立機構不會在日益惡化的政治形勢而蕩然無存，不只特朗普政府應摒棄現有思維，在港的當權者亦須以美國為鑑，勿讓政治鬥爭沖昏頭腦，應視維護香港的良好體制為基本責任。