「台港共同體」真實嗎？

隨着陸港關係近年轉差，一海之隔的台灣成為許多香港人心靈寄託的對象，蔡英文在年初連任總統更令他們倍感安慰。事實上，從一些「文宣」可見，確實有台港人士視兩地為「共同體」，但這畢竟包括太多理想主義元素，一去到操作層面便往往阻礙甚多，不論民進黨和台灣輿論均不見得會把「共同體」落實，印證了「夢想很美好，現實很骨感」這句話。

香港爆發反修例示威之前，蔡英文民望相對低迷，恐怕沒有多少人相信她可以穩勝，但她最終以260萬票優勢擊敗韓國瑜，靠的無非就是「香港牌」。但蔡英文操弄這張牌期間，對香港示威者顯然沒有什麼關顧，可以說是口惠而實不至，但就白白享受了其帶來的政治紅利。

例如在去年10月底，陸委會副主委邱垂正聲稱會持續關注香港局勢，前提是台灣不會介入；12月蔡英文回應香港學生代表訴求時，拒絕為所謂「受害港人」訂定《難民法》。總而言之，蔡英文政府對香港發生的事採取隔岸觀火的態度，一邊拒絕提供實質支援，一邊收割反修例示威的政治利益。這是負責任的政治家所為嗎？

口惠實不至

民進黨政客隔岸觀火，當地輿論對香港亦不見得十分熱衷。最近有香港人忽發奇想，提議在「不受極權統治」的台灣建設「新香港」。好些台灣網民看到提議後就「打臉」──「因為歐美去不了就來台灣？」「不要來啊，把台灣當成避難地了，憑什麼要我們土地」「香港人滾吧……有一些人支持你們就當作我們同國喔！」「這群香港人臉皮是不是有點厚阿？」「你以為政府會同意？」

事實上，提出建議人也明白建立「新香港」會霸佔人家的資源，台灣民眾、政客會有強烈的反對聲音。既然作者對人性的自私自利有基本了解，那麼拋出如此天馬行空的念頭究竟意欲何為？與其活在虛幻之中，何不腳踏實地，思考什麼路才是切實可行的？

民進黨和台灣普通人有自己的利益考量，他們可以為香港示威者搖旗吶喊，但當要他們出手幫助的地步，難免會猶豫。這個道理就像好些美國政客口頭上支持台灣參與世界衛生大會，但就拒絕通過實際動議「保送」台灣赴會。「台港共同體」的想法實在太天真，香港人應該做的是在現有的憲制框架下，盡量爭取更多，掌握自己的主體命運，而不是終日FF。