葉劉淑儀與民意的距離

現代政客常高舉民意之重要，但真正了解民情、忠於為民發聲者又有多少？新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀最近接受港台節目專訪，大談精英與民意的距離，言談中她表示港府高官離地非常，相反自己經多年歷練變得熟稔民意。然而這位近日被其前幕僚稱呼為「新何君堯」的葉太，到底她是果真能掌握民情，抑或是主觀以為自己「貼地」？

AO出身的葉劉淑儀曾出任問責官長，亦就任立法會議員及行政會議成員多年，其政治生涯中更多次與特首之位擦身而過，就履經來說她絕對可謂政治精英的典例。近日葉劉接受港台節目《鏗鏘說》專訪，與主持石永泰大談精英與民意的距離。從政務官轉型作立法會議員，葉劉認為自己已洗去精英的高傲、不食人間煙火的通病，從前自己相當介懷公眾對自己的譏諷，但隨多年歷年「面皮」亦已漸厚，對年青人於「網上笑我」、「安花名」已再不介意。

對談最為精彩之處，莫過於葉劉親述其對「離地」的看法。出任立法會議員十數載，葉劉認為自己並不「離地」。被問及問責高官能否自恃精英、以居高臨下的態度，葉劉則認為高官不善、甚至不會運用社交媒體， 相反自己與其團隊卻會善用之以掌握市民所留意的事宜，更認為同為政治精英的高官難以踏出其同質圈子，無法了解精英生活以外的情況，故容易變得「離地」。

「貼地」只是主觀願望？

葉劉對「離地」高官的見解頭頭是道，但現實上她是否已洗脫陋習，走進人群了解其需要，倒是成疑。周一（25日）立法會經濟發展事務委員會會議討論旅發局下年度工作計劃，葉劉再次倡議本港舉行「大減價周」，她以自己作為「經常幫襯零售界」的人士大談購物天堂應有的特徵，當中名牌商品必須多而便宜，故倡議旅發局與零售管理協會在疫情過後合作舉辦「大減價周」，以吸引女性旅客。

這般政策無助旅遊業的結構轉型，聽起來或許「得啖笑」，但原來葉劉已非首次提出。她早在去年尾就振興香港經濟建議「名牌打折」，呼籲香港名店及各大商場減價，以鼓勵旅客來港消費，同時治療市民的創傷。在經濟下行時以減價奢移品振興旅業成效本已成疑，更不用說用作振興本地經濟。即使站於本地市民角度，爭取奢侈品減價亦非見得為急市民所急，更可謂相當「離地」。

去年的反修例示威及今年的疫情揭露了香港旅遊業的局限，海洋公園面臨結業更說明了轉型的需要，包括發展特色綠色、本土旅遊等。葉劉政策視野未能聚焦宏觀結構，議政質素本已值得懷疑，葉劉既自言了解民意脈搏，但到底「名牌打折」如何體現民意，也是教人費解。或許港島區的富裕選民在經濟下行期間仍如葉劉般熱衷購買名牌，但議員代表的應是廣泛民意，方能稱得為「貼地」。即使玩玩社交媒體，亦不一定有助掌握廣泛民意。

（左起）容海恩、葉劉淑儀、袁彌昌。（資料圖片）

什麼是民意？

其實從政者與民意的關係，本來就是值得深思。建制派多年被批評盲目保皇、背棄民意，固然是問題。但另一方面，從政者也不能甘於隨波逐流，為了選民而附和民粹。本港社會政治光譜近年愈見兩極化，議員若然隨選民站邊，一起走向極端，更是助長對立、撕裂。可惜的是，前新民黨政策總裁、港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌近日接受《香港01》訪問，批評葉劉已與當初「開明建制、專業理性的形象」漸漸走遠，甚至變成另一「何君堯」。即使他的描述未必完全公允，但葉劉漸見「深藍」的觀感也為多人所認同。對於政治精英來說，他們既要放下身段了解民意，但同時也要避免誤以為自己熟悉民情。香港經歷反修例風波及疫情後的重新出發，立法會議員絕對是任重道遠。