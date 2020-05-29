律政司撤控惹爭議　應考慮公正觀感

一名居於已婚警員宿舍的22歲女銷售員早前涉嫌藏有2.96公斤氯胺酮（俗稱K仔），被控危險藥物販運罪，但控方周三（27日）以「證據薄弱」申請撤控。此案連裁判官也表明案件有機會罪成，外界自然不解律政司的撤控決定。

根據香港《基本法》第63條，「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉。」此「任何干涉」，當然包括社會壓力甚至裁判官的意見在內，故此律政司此次堅持撤銷檢控，所有人均須尊重獨立檢控的原則。但是在控方解釋原因後，裁判官仍然覺得奇怪，便說明律政司在此案的處理仍有進步空間。

比如控方提及無法檢視被告電話內訊息，證據不足，但署理主任裁判官鄧少雄則指很多同類案件的證據亦無涉電話訊息，且包裹地址的租客、持有鑰匙，或只是為商業登記地址的持有人，亦有被檢控的個案。至於其他方面的證據，鄧少雄亦指出「如果陪審團喺適當嘅引導下，佢（被告）好大機會被定罪囉」。社會對律政司的決定有所質疑，可以說是正常不過。

民間對起訴721元朗站白衣人的進度也頗有質疑。（資料圖片/香港01記者攝）

檢控工作可檢討

正如法律界有諺云，公義不只要伸張更要彰顯於人前，律政司不論是作出撤控或檢控決定時，都應致力清楚解釋其依據的準則，增加公信力。事實上，律政司檢控與否已不只一次引發爭議。從1998年決定不起訴星島集團主席兼大股東胡仙串謀詐騙，到去年社會衝突中，律政司被指對7月21日元朗施襲者的檢控緩慢，今次藏有近3公斤K仔、居於警員宿舍的女銷售員獲撤控，律政司如何保持公平公正的觀感，是值得檢討的工作。

我們過去曾經指出，律政司司長是特首提名委任、直接向行政長官負責及參與政策決定的官員。但司長同時可以作出檢控的最終決定，兩個角色的重疊，讓人可能令人憂慮律政司司長在政治敏感案件中的傾向。

整體機制的檢討上，律政司的檢控原則可增加透明度和獨立性，例如釐訂更清晰的檢控準則，甚至將刑事檢控權下放予刑事檢控專員作最終決定，獨立於律政司司長。就當前的社會環境來說，律政司的檢控和撤控決定，也應該作更有說服力的解釋，以讓公眾明白其理據。

一旦社會對檢控制度不信任，不只影響了公眾對政府的信心，甚至影響市民對香港法治的信心。尤其目前社會處於非常時期，政治爭議不息，律政司更須展示其公平公正的精神，不能以為耍官腔可以了事。捍衛香港的法治精神，除了市民需要守法、警察需要執法外，律政司的獨立及公信力也是重要的。