【新冠肺炎】祿泉樓居民「走難」　社區傳播風險或增

在本港沉寂一時的新冠肺炎疑捲土重來，與沙田瀝源祿泉樓有關的感染案增至6宗，連同34歲女子的兩名嘉里貨倉同事以及接載她的救護員，整個群組已共九人確診。周二（2日）新增的6宗確診個案中，除了2宗屬外地輸入個案外，4宗本地個案全是瀝源邨祿泉樓居民。當區居民憂心忡忡，部分住客隨即搬離祿泉樓，港大微生物學系講座教授袁國勇擔心檢測速度過慢，居民搬離原址或致疫情向外擴散。

袁國勇在6月1日晚上到沙田瀝源邨祿泉樓視察，他不排除新型肺炎病毒在大廈公共空間傳播，其中三個單位居民同用一部升降機。（陳永武攝）

居民陸續撤離

大廈鄰居遭受病毒感染，居民為此擔憂可謂人之常情，但在居民的病毒檢測完成之前貿然離開，無疑增加疫症的傳播風險。自周日（5月31日）祿泉樓出現一對確診者夫婦後，當局開始收集居民唾液樣本檢測，但至今在祿泉樓約1250位住客中，局方仍欠近200居民樣本，同時居民陸續撤離，病毒也有可能因此傳播到其他地區。港大專家袁國勇形容情況糟糕。港大感染及傳染病中心總監何栢良甚至認為政府因應群組式的爆發情況，應強制要求相關人士交還樣本。樣本未能收齊，不少醫療專家甚為緊張。

由於病毒檢測屬自願性質，居民是否參與仍屬個人決定。但對於目前尚欠200樣本，政府尚應鼓勵餘下人士參與，避免病毒向外擴散。祿泉樓屬房屋署管理，房署應在尊重居民私隱的前提下，由房署聯絡尚未留下樣本的居民。署方甚可嘗試派人上門收集樣本，邀請居民接受病毒檢測，或了解尚未留下的樣本的居民是否已搬離單位，評估餘下的200多人是否具有感染風險。

袁國勇不排除新型肺炎病毒在沙田瀝源邨祿泉樓公共空間傳播，有清潔工人在大廈走廊消毒。（歐陽德浩攝）

政府鼓勵參與

祿泉樓居民逾千，檢測結果等候需時，其陰性結果又不能排除假陰性或延後病發的可能。隨祿泉樓群組逐步擴大，期間如有已搬離的居民確診，政府難以及早隔離及治療患者。正如醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超向傳媒建議，居民最好接受醫學監察14天，避免到公眾地方，若從事院舍、醫院及接觸大量顧客的高危職業也應暫停上班。但隨當區居民居民陸續搬離祿泉樓，署方難以跟進居民去向，從防疫角度而言更難言理想。

政府應提供誘因讓居民積極參與檢測，以及自願在家隔離，以此降低病毒在社區爆發的風險。考慮到在家隔離14天的措施將打擊居民收入，也未必每個行業都能在家工作，政府可為需要隔離而不能上班的住戶提供生活補貼，或至少按家庭人數提供足夠生活物品支援居民在家隔離。假如病毒傳播途徑與建築物的設計有關，政府更要為全幢遷移作好準備，避免病毒在祿泉樓的居民之間蔓延。