法定諮詢組織的成員是否有足夠公信力？

考評局、通訊事務管理局及監警會等法定組織，近日都曾捲入不同的社會爭議中，更有民主派議員質疑這些組織的決定「未有以香港整體利益為依歸」。法定組織的表現只能個別討論，不能以偏蓋全。但如何完善公職委任制度，以至審視各法定組織的功能和重要性，都為社會討論已久。當局可增加任命程序的透明度，避免在撕裂的時勢予人政治酬庸的觀感。

鄭松泰提出質詢，建議法定組織吸納民選區議員，令其工作更貼近民意。（余俊亮攝）

諮詢組織和法定機構是本港行政主導政制的特色，旨在諮詢社會各持份者，取得專業意見，作為決策依據或協助履行法定的職能。據民政事務局局長徐英偉指出，目前全港約有500個諮詢及法定組織，當中法定組織佔270個，而這些組織則是按不同法例成立，故其職能及工作性質不盡相同。具體而言，這些組織可分為四類，一、就政策和公共服務提供意見的諮詢委員會；二、為市民提供服務的公共機構；三、解決市民與政府或公共機構糾紛的上訴委員會；及四、監管指定行業的規管組織。

法定機構的財政來源可分為兩類，一是受政府經常資助，即機構負責須依賴政府經常性資助，向公眾服務，如管理全港公立醫院的醫院管理局和大學教育資助委員會；二是按商業原則運作，即按照所提供的服務收費服務，以作營運資金，如香港機場管理局。

政府：用人唯才

政府素來強調任命諮詢及法定組織非官方成員的原則是「用人唯才」，並「會考慮有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠」，但近年社會不只一次關注任命的準則。尤其去年建制派在區議會落敗後，有傳政府可能委任建制派以作補償。在立法會內，議員鄭松泰周三（3日）便質疑監警會等法定組織「未有以香港整體利益為依歸」，工業界議員吳永嘉亦於2018年對任命程序提出詢問。吳永嘉指出，政府在2017年先後推出「青年委員自薦試行計劃」及「青年委員自薦計劃」，本是用以吸納更多青年人走進建制，參與公共事務，但納入計劃的諮詢委員會不多，故建議政府考慮放寬年齡限制，開放所有法定和諮詢組織供青年自薦。

誠然，上述計劃推出後，港府為吸納更廣泛的人才加入，已分別訂立35%的性別基準和18至35歲的青年委員佔整體比例15%的目標，但諮詢組織和法定機構為人詬病之處，除了其參與者的背景不夠廣泛，更重要的是其任命制度的透明度。

增透明度方法不一

按目前的委任制，行政長官手握任命大權，亦不會在事後公開決策的討論和考量。但在現今的政治氛圍下，社會難免對公職任命作出各種猜測，甚至憂慮是「政治酬庸」。故此，政府除了要廣納不同年齡、階層和政治光譜的有心人走入建制，亦可改革現有的委任制度，以增加諮詢及法定組織的透明度和問責性。例如政府可制定更詳盡的任命準則，讓社會明白獲委任進法定組織的條件。甚至當局可考慮設立遴選委員會，由政府官員、法官﹑立法會議員、區議會議員和各項專業領域等代表組成，負責各法定機構的人事任命，使其遴選機制更為透明，更能代表社會各持分者。