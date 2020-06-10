疫情下基層收入減 公屋租金反而升？

經濟隨疫情轉壞，民生大受打擊。然而居於公營出租房屋的基層市民，本年可能須面對逆市加租。房委會多名委員批評會方按機制加租的做法，並要加凍租一次，容後再按經濟條件檢討。其實房委會的加租機制在評估經濟狀況上有所滯後，才會得出逆市加租此荒謬做法，未能與市民共渡時艱，房委會必須有所檢討。

房委會按《房屋條例》每兩年調整公屋租金，當中參考公屋租戶兩年間的收入指數變動。簡單來說，如收入指數有所增加，公屋租金須以同樣幅度增加，但升幅不能超過10%。住戶收入指數若有所下跌，房委會亦須以同樣跌幅減租，而減租則不設下限。

按此機制，本年度公屋租金調整將參照住戶於2017年至2019年間的收入變化。根據統計處數字，公屋住戶入息中位數於此期間由21,000元至升22,900元，升幅為9%，意味公屋租金可加租9%。

租金調整應特事特辦

在社經環境穩定時，兩年一檢並不會惹來過大的爭議。然而，2020年迎來大疫，全球經濟飽受打擊，本港目前失業率更大幅升至5.2%的十年新高，基層更相信是受害最深的一群，公屋租金調整若未能適時調節，甚至逆市而行，做法不切實際。現有機制參考過去兩年經濟相對繁榮的數字，但如參考統計處最新數字，本年度第一季的公屋住戶月入中位數為23,500元，已較去年第1季的24,000元有所下降，可料至年尾跌幅會繼續增加，故房委會調整機制的滯後問題變得尤其顯著。

房委會委員、民主黨立法會尹兆堅批評，房委會逆市加租做法荒謬。（張浩維攝）

公屋調整機制似是可加可減，但觀乎過去十年，公屋租金卻只有加無減，在過去四次調整更加「加爆」10%，當中2016年及2018年的調整年度更是全無任何額外的租金寬免措施。當然，公屋住戶在期間的入息有所增加，房委會加租亦不無道理，但目前經濟顯著轉差，基層無疑最具援助的需要。或許未來經濟只會持續下滑，兩年後的租金調整或許會還租戶一個「公道」，惟是否所有基層都能捱得過去，答案似乎不甚樂觀。房委會理應特事特辦，例如將公屋租金凍結一年，其後再按情況跟進。

更何況，房委會財政穩健，暫停一次租金調整的影響實在有限。據房委會財務小組委員會年初的預測，會方於2019年4月的財政儲備達430億元，即使至2024年3月仍估計達350億元，再加上未來公屋單位建築成本減少、部分項目規模之大與投標價格有別等因素，會方仍估計不會動用政府早年預留、並滾存的800多億房屋儲備金，可見房委會行有餘力，絕對可在公屋租金上「付出」更多，與租戶共渡時艱。而房協去年尾已率先士卒，宣布因經社會濟狀況，暫緩租金調整至今年9月，雖然房協未有公布會否因疫情延長有關措施，但至少可見其特事特辦的魄力，房委會理應彷效。

此外，港府亦須思考如何為基層紓困。畢竟港府只沿襲以往「派糖」思維，再次為公屋居民有限度地免租，即使在反修例風波及新冠肺炎先後爆發，港府均只是分別向公屋居民免租一個月，到底此能多大程度為基層舒困，值得懷疑。政府理應積極與房委會商討公屋租戶的租金安排，建議後者凍租之外，必要時更須提供適度的財政援助，方能稱得上與基層共渡時艱。