【新冠肺炎】社會恢復運作　限聚令何去何從？

一再宣布延長的「限聚令」原定於周四（18日）屆滿。食物及衞生局局長陳肇始在網誌上指，假如疫情持續穩定，政府不排除在許可的情況下，逐步放寬就群組聚集的限制。然而打工仔陸續復工、學生回校上課，連主題樂園亦已有限度重開，「限聚令」應否繼續，也引起不少社討論。

周一（15日）起幼稚園至小三學生亦已正式回校。（資料圖片／鄺曉斌攝）

復工復課不准聚集？

自上月尾開始，本港中小學生已分別於5月27日、6月8日先後復課，周一（15日）起幼稚園至小三學生亦已正式回校。現時的繁忙時段除了上班族外，港鐵、巴士上久違的學生身影亦已重現。社會的群聚活動逐步開放，海洋公園上周六（13日）重開吸引近9000人進場，迪士尼樂園宣布於周四重新開放，早前商經局局長邱騰華亦宣布書展將於7月如期進行。種種經濟活動的重開，已意味這些場所的聚集人數，必定超出第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》的八人上限。

隨最新一輪的「限聚令」結束在即，行政長官應聯同行政會議檢討「限聚令」的去留。誠如身兼政府專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，目前既已開學、連海洋公園都已開放，限聚八人意義不大，原則上同意解除。「限聚令」本意為防疫而立，避免疫症期間人們聚集易生感染風險，然而在社會重新活躍，樂園、書展動輒數千人聚集時，不准多於八人聚集的「限聚令」無疑已失去其防疫意義。政府宜貼合社會疫情發展，檢討防疫作用已不明顯的八人限聚措施。

現時多個行業的營業限制，政府均應研究其放寛空間。（資料圖片／李澤彤攝）

商戶限制應研放寛

現時本港確診數字未有社區爆發跡象，不止八人限聚措施應研究放寬甚至解除，現時多個行業的營業限制，政府均應研究其放寛空間。根據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，暫時餐飲處所內，同枱食客人數最多為八人，座位之間需保持1.5米距離，而酒吧及酒館則不可多於四人同枱，食客不可多於通常座位數目50%。政府可研究每枱人數上限能否增加至12人方便食肆營運，或酒吧等場所能否跟隨餐廳防寛步伐等。而現時停步開放的戶外運動場地，如籃球、足球場等，政府亦能研究重開予市民使用。

誠如政府提出的張弛有度原則，政府需要平衡公共衞生、經濟影響及社會接受程度等因素，調節防疫措施鬆緊。若本港確診人數情況受控，政府便應檢現時措施，以此方便連續多月受創的商戶可以維持營運，或為之後疫情發展作好準備。