【父親節】爸爸今年的生活不簡單

今年父親節，特別不容易。本港經濟受疫情重創，第一季經濟增長按年下跌8.9%，失業率攀上5.9%創出15年來新高，其中建造、零售及餐飲業更出現雙位數字失業率。一眾父親要保住工作已不容易，養家的負擔在這疫市之下更顯得沉重。

父親節往往不及母親節那麼受人看視，坊間沒有提早一星期的鋪天蓋式宣傳，也少會向父親送一朵代表父親節的花。或許傳統上對於父親的印象都是不喜歡鋪張，因此家庭對於父親節的慶祝方法，又會變得低調。在這逆境之中，一眾父親默默承受失業之苦，用盡方法保住工作。可惜現實總令人感到無奈，受經濟環境所迫，不少父親無奈要暫時放下上班的背包。

身為人父一邊要應付供樓開支，一邊要賺錢照顧子女，但政府可以提供的協助卻好比隔靴搔癢。政府在父親節正日讓市民登記領取一萬元，當然足夠讓一家人好好吃一餐飯，餐廳可以多賺一筆，但要寄望以一兩萬元養一頭家，似乎仍過分樂觀。

父親們養家的重擔，沒有因為一個父親節的過去而變得輕盈。（資料圖片／盧翊銘攝）

無論是政府早前推出的「保就業」計劃，抑或是由綜援計劃變種而來的失業綜援，對於一眾有些少儲蓄但「仍未夠窮」的家庭而言，具體幫助僅聊勝於無。現時本港不少上班一族已在放取無薪假，甚至正被人工更低的新人取代，九千元補貼對於幫助僱主的作用仍大於幫助員工。而「失業綜援」對申請者的資產審查，又直接淘汰不少正持有保險或一定儲蓄的夾心家庭。父親們養家的重擔，沒有因為一個父親節的過去而變得輕盈。

或許對絕大多數的父親而言，最美妙的父親節禮物並非一萬幾千的援助，也非幾句「父親節快樂」的祝福。父親們真正需要的，是家庭的幸福、安然的生活。在父親節正日開放登記的一萬元生活補貼，應該是政府支援政策的開始。政府如何讓一眾夾心家庭可以維持現有生活，渡過當下逆境，也應是政府政策的目標。今年這特別艱難的父親節裏，政府不仿以父親的角度出發，了解不同家庭的真正所需，給予市民真正的失業援助，給予上班族真正的薪酬補貼，或許這才是今年父親節的特別意義。