疫情未退卻　香港只是「桃花園」

自今年初伊始新冠病毒疫情爆發起，香港抗疫五個月。在政策與市民的配合下，近來除卻零星的群組感染外，本地疫情已大致受控，而政府也進一步放寬限聚令等防疫措施。一方面，香港街頭的人流回復，更有市民開始放下口罩；另一方面歐、美等疫情中心，最近亦開始重啟社會和經濟活動，實在予人一種疫情彷彿漸漸成為過去的感覺。雖然媒體的報道不再熱衷，人們也似乎對每天看到的疫情數字感到麻木和厭倦，但全球新冠肺炎疫情其實並未好轉。

本周一（22日），世衛通報過去單日新增新冠確診病例逾18萬，是有紀錄以來單日最多新增病例。其中只是巴西一國已有近5萬5千宗、美國也有3萬6千餘宗，整個美洲總確診數達11萬6千宗。經歷過多個月的努力，香港人對疫情略加放鬆可以理解，但與此同時，我們不應忘記新冠疫情的威脅仍然相當巨大。

疫情在美洲完全未有平息的跡象。巴西官方放棄採取抗疫措施，在「完全放飛」的情況下，成為新增病例最快最多的國家。按此節奏，巴西的疫情已經不可能受控，將會被迫實行所謂「群體免疫」的政策。而仍然是全球最多病例的美國，3月後的全國封鎖雖然似乎有些作用，但在5月重啟經濟後，又加上國內爆發大規模黑人平權的社會運動，確診數字再度飆升，甚至錄得比起在封城初期更高的峰值。不過，美國特朗普政府似乎已不再打算再為抗疫付出經濟代價。

巴西的確診病例數目突破100萬宗。（中新社）

美方的財金官員多次重申不可能再為疫情重新令經濟停頓。而近來，總統特朗普重啟選舉活動，又增加了群體感染的機會。甚至乎，特朗普更形容檢測是把「雙刃劍」，美國的確診數字太多原因是因為「檢測數太多」，建議想減低檢測數字。這種講法從科學角度而言是匪夷所思，與美國的傳染病專家福奇（Anthony Fauci）大唱反調。福奇曾經不點名地指美國人有一種「反科學的偏見」（anti-science bias），似乎直指特朗普而去。在這情況下，美國疫情似乎並不比巴西好上多少。

隨着全球各地的交流開始恢復，個別國家或地區的疫情很可能會傳播到其他抗疫較放鬆的地區，引起全球另一波疫情。對於香港而言，雖然本地感染數字日漸低下，但應時刻警惕外部的風險仍然很大，香港有可能只是疫情中的「桃花園」。在真正有有效疫苗或治療方法之前，香港應當珍惜這片「桃花園」之得來不易，對疫情嚴重地區應當實施有效的隔離，即便未有有些國家地區陸續開放讓港人到訪，市民也應該慎重思考是否外遊，以避免成為「特洛伊城中的那隻木馬」。